TCL dévoile ses premiers téléphones NxtPaper dotés d’une technologie de soins oculaires, y compris les versions 4G et 5G

Craignant que les écrans numériques que nous utilisons toute la journée n’exercent une pression supplémentaire sur nos yeux, TCL a dévoilé sa technologie d’affichage NxtPaper il y a quelques années. Il se concentre sur le confort des yeux et la réduction de l’éblouissement (en prime, il est également résistant aux empreintes digitales), tout en conservant des couleurs éclatantes.

Plus tôt cette année, la société a lancé la version 2.0 de la technologie, mais seuls quelques produits l’utilisent encore : trois tablettes et un ordinateur portable convertible. La société est désormais prête à introduire NxtPaper sur le marché des smartphones. Deux téléphones, en fait.

TCL 40 NxtPaper

Le TCL 40 NxtPaper dispose d’un écran LCD de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (FHD+, 20,5:9). Il existe un mode de lecture électronique spécial qui active le mode niveaux de gris pour l’interface utilisateur afin de faciliter la lecture pour les yeux.

De plus, vous pouvez utiliser le téléphone comme bloc-notes avec l’étui en option qui comprend un stylet T-Pen. La technologie NxtPaper est composée de plusieurs couches, dont l’une rend l’utilisation du stylet plus proche de l’utilisation d’un vrai stylo et de papier.

Quoi qu’il en soit, ce téléphone est alimenté par l’Helio G88 associé à 8 Go de RAM (extensible avec jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle) et 256 Go de stockage. Un emplacement microSD est disponible si vous avez besoin de plus (c’est un emplacement triple carte, 2 SIM + 1 microSD).

La configuration triple caméra comprend un module principal de 50 MP (capteur 1/2,76″, pixels de 0,64 µm). Il est rejoint par une caméra ultra large de 5MP (115°) et un module macro de 2MP. La caméra frontale dispose d’un capteur 32MP (1/3,45″, 0,65µm). Les caméras principale arrière et avant peuvent enregistrer des vidéos 1080p à 30 ips.



Le TCL 40 NxtPaper n’est pas uniquement destiné à la lecture et à la prise de notes, son grand écran est flanqué de haut-parleurs stéréo dotés de la technologie DTS 3D Boom Sound. Une prise casque 3,5 mm est également disponible.

Le téléphone prend en charge une charge rapide de 33 W (USB-PD 3.0) pour sa batterie de 5 010 mAh. 50 % sont atteints en une demi-heure environ, une charge complète prend 100 minutes. A noter que le chargeur 33W ainsi qu’un câble USB-C 2.0 sont inclus dans la boîte.













TCL 40 NxtPaper en bleu nuit













TCL 40 NxtPaper en Opalescent

TCL 40 NxtPaper 5G

Comme son nom l’indique, le TCL 40 NxtPaper 5G utilise également la technologie d’affichage pour le confort des yeux de la société, désormais associée à la 5G. Il s’agit cependant d’un écran plus petit, 6,6 pouces et avec uniquement une résolution HD+ (20:9). Cependant, il fonctionne toujours à 90 Hz et prend également en charge un T-Pen. Une fonctionnalité NxtPaper standard permet au téléphone d’ajuster la température de couleur de l’écran en fonction de la lumière ambiante.



L’accent est ici mis sur la fourniture d’une connectivité de nouvelle génération à un prix raisonnable. Son chipset Dimensity 6020 est toujours associé à 256 Go de stockage, mais la capacité de RAM a été réduite à 6 Go (+6 Go virtuels). Le double emplacement pour carte peut accepter deux cartes SIM ou une carte SIM plus une carte microSD.

Les deux téléphones sont livrés avec Android 13 prêt à l’emploi (avec l’interface utilisateur NxtPaper). Ils recevront au moins une mise à jour du système d’exploitation et des correctifs de sécurité pendant au moins deux ans (d’autres sont possibles, mais cela sera déterminé à l’avenir).

La capacité de la batterie est de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge de 15 W. Cependant, le package de vente au détail ne comprend qu’un câble, vous devrez donc en utiliser un.













TCL 40 NxtPaper 5G en noir Starlight

Le modèle 5G dispose toujours d’une triple caméra dont un module principal de 50MP (1/2,76″, 0,64µm). Il y a également une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP à l’arrière. Cependant, la caméra selfie a été réduite à un capteur 8MP. Les caméras avant et arrière sont limitées à 1080p à 30 ips pour l’enregistrement vidéo.

Comme le modèle 4G, ce téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à son bouton d’alimentation. Cependant, celui-ci n’a pas de prise jack 3,5 mm et il n’y a qu’un seul haut-parleur.

Prix ​​et disponibilité

Les deux téléphones NxtPaper seront disponibles en magasin « dans quelques semaines seulement ». Le TCL 40 NxtPaper coûtera 200 € (215 $/18 000 ₹) et sera disponible en Europe le mois prochain avec un lancement prévu dans davantage de régions plus tard cette année.









TCL 40 NxtPaper en bleu nuit et opalescent

Le TCL 40 NxtPaper coûtera 250 € (270 $/22 500 ₹) et arrivera en Europe en octobre. Encore une fois, TCL prévoit de le rendre disponible dans davantage de régions du monde d’ici la fin de 2023, mais ces plans seront annoncés plus tard.









TCL 40 NxtPaper 5G en noir Starlight

PS. TCL a également dévoilé de nouvelles tablettes, ainsi que de nouvelles lunettes AR, toutes couvertes dans un article séparé.