TCL dévoile les téléphones Alcatel 1 (2021) et 1L Pro édition Android Go, une nouvelle montre pour enfants

Au MWC 2021, TCL taquine un téléphone 5G abordable avec sa propre marque, mais la marque Alcatel est toujours là. La société a présenté deux téléphones Android Go Edition d’entrée de gamme qui seront lancés dans les prochains mois.

Alcatel 1L Pro

L’Alcatel 1L Pro coûtera environ 127 $ lors de son lancement en septembre en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. C’est en fait légèrement moins cher que la vanille 1L, qui a été annoncée en janvier à 135 $.

Le modèle Pro dispose d’un chipset plus rapide – une puce sans nom avec un processeur octa-core, remplaçant le Helio A20 (quad A53 à 1,8 GHz). La capacité mémoire est la même avec 2 Go de RAM (édition Go, tu te souviens ?) et 32 ​​Go de stockage, plus un slot microSD.

Le téléphone utilise le même écran de 6,1 pouces avec une résolution de 720p+ (19,5:9) et il possède le même appareil photo de 13 MP à l’arrière avec un capteur de profondeur de 2 MP. Non, ce n’est pas une troisième caméra là-bas, juste une étiquette « IA » encerclée. Le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière est réel, cependant.

Alcatel 1 (2021)

L’Alcatel 1 (2021) est encore plus basique et il ne coûtera que 59 € lorsqu’il sera disponible en août. Il sera expédié en Europe et en Amérique latine.

C’est un appareil relativement petit avec un écran de 5 pouces avec une résolution de 480 x 960 px (18:9). Le téléphone mesure 137,6 x 65,7 x 9,9 mm et pèse 134 g avec sa petite batterie de 2 000 mAh qui se charge à moins de 5 W sur microUSB (l’ensemble du processus prend plus de 3 heures). Cependant, il devrait durer jusqu’à 8 heures de temps de conversation sur un réseau 4G.







Alcatel 1 (2021)

Et oui, cela dispose d’une connectivité 4G (B1/3/7/8/20), grâce au chipset MT6739. C’est de loin la meilleure caractéristique de la puce, ce ne sont certainement pas ses quatre cœurs A53 à 1,28 GHz ou le GPU IMG GE8100 (450 MHz). La puce ne dispose que de 1 Go de RAM et de 16 Go de stockage, dont 12 Go sont accessibles à l’utilisateur, vous pouvez donc utiliser ce slot microSD (qui prend en charge les cartes jusqu’à 32 Go). Le téléphone est un appareil double SIM avec un emplacement dédié pour la microSD.

Quoi qu’il en soit, il y a un appareil photo 5 MP à l’arrière (capteur 1/5″, pixels 1,12 µm) avec un objectif à focale fixe f/2,4. Il peut enregistrer des vidéos 720p à 30 ips. Il y a aussi une caméra selfie 2 MP (1/5″, 1,75 µm f/2,8 FF), également capable d’enregistrer 720p/30 ips.







Alcatel 1 (2021) est un petit téléphone Android 11 Go Edition

Les fonctionnalités supplémentaires de l’Alcatel 1 (2021) incluent le Wi-Fi 4 (802.11n), le Bluetooth 4.2 (il y a aussi une prise casque 3,5 mm), le GPS et un accéléromètre. Et une autre caractéristique – il sera livré avec un chargeur dans la boîte (encore une fois, c’est un téléphone à 59 €).

Montre familiale MOVETIME 2

La MOVETIME Family Watch 2 est vraiment une montre pour enfants, dont le but principal est de permettre aux parents d’être toujours en contact avec le petit. Par rapport à la Family Watch originale, celle-ci augmente la capacité de la batterie de 40%.

Il dispose également d’un écran plus grand de 1,54″ (au lieu de 1,3″). Comme son prédécesseur, il dispose d’une nano-SIM, qui permet une connectivité 4G pour les appels vocaux et vidéo (à l’aide de la caméra au-dessus de l’écran). Il y a aussi un bouton d’appel SOS à une touche ainsi qu’une géo-clôture qui alertera les parents si l’enfant quitte la zone où ils sont censés être.

La MOVETIME Family Watch 2 sera disponible en Europe à partir de la mi-août au prix de 150 €.

Routeur extérieur 5G

La société a également dévoilé le TCL Linkhub 5G, un routeur robuste destiné à être monté à l’extérieur. Il peut fournir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 4,67 Gbit/s lorsqu’il est connecté à un réseau 5G sous-6.

Il est classé IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière et a une plage de températures de fonctionnement de -40 °C à +55 °C (c’est-à-dire de -40 °F à 131 °F). Il dispose également d’une protection contre la foudre.

TCL Nxtwear G

Le TCL Nxtwear G est un écran portable avec deux panneaux Sony OLED offrant des images 1080p à chaque œil. Le casque émule un écran 16:9 de 140 pouces et prend en charge la fonction de collaboration multi-écrans de TCL.

Le casque est doté de nylon doux au toucher entourant le cadre métallique pour le rendre confortable et agréable pour la peau. Il est livré avec des plaquettes de nez réglables en trois tailles différentes ainsi qu’un adaptateur d’objectif pour ceux qui portent des lunettes.

Notez qu’il n’y a pas de suivi de tête impliqué, il s’agit juste d’un affichage. Tout ce dont il a besoin est un appareil (téléphone, ordinateur portable, etc.) capable de produire de la vidéo via USB-C, vous n’avez pas besoin d’installer d’applications spéciales. Le Nxtwear G sera disponible en Australie le mois prochain, mais il n’y a pas encore de mot sur les prix.

Source 1 | Source 2