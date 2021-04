TCL a dévoilé le Fold ‘n Roll – non, ce ne sont pas deux téléphones différents, c’est un appareil avec deux façons différentes d’étendre l’affichage. C’est un prototype pour l’instant, le premier appareil de TCL avec un écran flexible arrivera plus tard cette année (et ne sera probablement pas celui-ci).

Le TCL Fold ‘n Roll est un dossier vers l’extérieur (c’est-à-dire que l’écran reste à l’extérieur) et dispose d’un mécanisme enroulable qui prolonge l’écran déplié. La société a combiné des charnières et des mécanismes de nouvelle génération pour soutenir les deux actions.

Il commence par un écran de 6,87 pouces, qui peut se déplier à 8,85 pouces (ce qui en fera le plus grand écran pliable à ce jour). Le mécanisme enroulable étend cela à 10 ”. Surtout, cela modifie le rapport hauteur / largeur, ce qui le rend mieux adapté au multimédia que le pliable carré typique.







TCL Fold ‘n Roll: mode smartphone (6,87 « ) • mode phablet (8,85 ») • mode tablette (10 « )

TCL a un intérêt direct dans les technologies d’écran avancées – c’est la société mère de CSOT, un grand fabricant d’affichage chinois qui couvre tout, des petits écrans de téléphone aux grands écrans de télévision. Il a commencé à fabriquer des panneaux OLED flexibles au quatrième trimestre 2019.

La société a également contacté des partenaires pour essayer de trouver un moyen d’utiliser le verre pour rendre l’écran plus durable (sa position vers l’extérieur le rend plus vulnérable). Le prototype utilise pour l’instant du plastique.

Et ce n’est qu’un prototype – TCL prévient qu’il faudra un certain temps avant que les appareils 3 en 1 comme le Fold ‘n Roll n’arrivent dans les magasins. Nous verrons un appareil plus simple avec un écran flexible plus tard cette année, mais la société n’a rien révélé sur son facteur de forme (les téléphones pliables et enroulables utilisent tous deux des écrans flexibles).