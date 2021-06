TCL apporte ses 20 smartphones Pro 5G, 20S et 20 SE aux États-Unis

Le géant chinois de l’électronique TCL a utilisé le CES 2021 pour présenter ses nouveaux smartphones de la série 20 ; élargissant la gamme en avril et maintenant – dans le cadre de sa vitrine MWC 2021 – la société a confirmé qu’elle propose également des membres de cette gamme aux clients américains.

Après avoir lancé les TCL 20 5G et 20 SE au Consumer Electronics Show en début d’année et avoir lancé les 20 Pro 5G, 20L, 20L+ et 20S sur les marchés européens en avril 2021, c’est maintenant au tour des États-Unis, du moins en ce qui concerne au TCL 20 Pro 5G, 20 S et 20 SE.

La société a utilisé la dernière partie de ses annonces lors de l’exposition Mobile World Congress de cette année pour confirmer l’expansion de la série 20 aux États-Unis; avec le TCL 20 Pro 5G de milieu de gamme, le combiné le plus performant de la gamme.

TCL 20 Pro 5G

Le Pro 5G est en tête avec un design remarquable – par rapport au reste de la gamme – soutenu par un système à quatre caméras segmenté, rappelant le LG Velvet.

Il est en tête avec un écran incurvé Full HD + AMOLED de 6,67 pouces, doté de la technologie NXTVISION 2.0 de l’entreprise, qui promet une précision des couleurs «de pointe» et un réglage des couleurs, du contraste et de la netteté amélioré par l’IA.

Parmi les autres touches plus premium, citons la prise en charge de la charge sans fil, une caméra principale prise en charge par OIS (stabilisation optique de l’image), l’extensibilité microSD jusqu’à 1 To et, bien sûr, la prise en charge de la 5G.

Comme tous les appareils annoncés aujourd’hui, le 20 Pro 5G est également en vente à partir du 28 juin, au prix de 499,99 $ et devrait fonctionner « avec la plupart des réseaux GSM au lancement,

y compris T-Mobile 5G/4G et AT&T 4G, et Verizon à bande basse 5G et 4G dans le prochain

semaines. »

TCL 20S

Le TCL 20S, qui n’a pas été commercialisé sur des marchés tels que le Royaume-Uni ou l’Espagne, se situe entre le TCL 20 SE à petit budget et le TCL 20 5G d’origine.

Le 20S compatible 4G est alimenté par un chipset Snapdragon 665 et arbore un arrangement de caméra arrière à capteur de 64 Mp, ainsi que des haut-parleurs stéréo, un écran LCD Full HD + IPS de 6,67 pouces et une batterie de 5000 mAh avec fonction de charge inversée.

TCL a également tenu à crier sur le fait qu’il s’agit du « premier téléphone à venir aux États-Unis avec TUV

Technologie d’affichage à polarisation circulaire certifiée Rheinland, réduisant la fatigue oculaire jusqu’à 85 %.

Disponible pour la moitié du prix du Pro 5G, le 20S est à gagner pour 249,99 $ et est compatible avec Verizon « et la plupart des réseaux GSM, y compris AT&T et T-Mobile ».

TCL 20 SE

Alors que le 20S est peut-être un nouveau visage sur le marché, le TCL 20 SE a été l’un des premiers membres de la gamme à faire ses débuts, au début de 2021.

Surnommé la « bête du divertissement », le téléphone est surtout connu pour son grand écran à encoches de 6,82 pouces, encore une fois avec la technologie NXTVISION 2.0 pour offrir une mise à l’échelle SDR vers HDR et accompagné d’une paire de haut-parleurs stéréo.

Bien qu’il soit toujours en possession d’une caméra quadruple, le téléphone est dans l’ensemble l’entrée la plus modeste de la série 20, alimentée par un Qualcomm Snapdragon 460 et 4 Go de RAM, de la même manière que le OnePlus Nord N100, également arrivé aux États-Unis cette année.

Le 20 SE est arrivé en Europe au prix de 149 €, ce qui en fait le téléphone le plus abordable de l’entreprise à ce jour, et ce prix bas se répercute sur son étiquette américaine, à partir de 189,99 $ sur Amazon. Il est également cité comme étant compatible avec la plupart des réseaux GSM, y compris AT&T et T-Mobile.

TCL a également confirmé que ses écouteurs MoveAudio S600 compatibles Google Fast Pair arriveraient également aux États-Unis et que ses lunettes intelligentes NxtWear G étaient également imminentes.