TCL annonce les téléphones 40 SE, 403 et 408 et la tablette NxtPaper 12 Pro

TCL a eu un CES 2023 chargé et a annoncé un trio de nouveaux téléphones à petit budget et une tablette. Voyons ce qu’ils apportent à la table.

TCL 40 SE

Le téléphone le mieux équipé de la nouvelle gamme est le TCL 40 SE. Il apporte un écran LCD IPC de 6,75 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est également livré avec des haut-parleurs stéréo et une encoche pour la caméra frontale 8MP.

Le chipset Helio G37 de MediaTek est à la barre, aidé par 4/6 Go de RAM et 128/256 Go de stockage qui est encore extensible via le slot microSD. L’arrière abrite un appareil photo principal de 50MP aux côtés d’une caméra macro de 2MP et d’un capteur de profondeur. Le téléphone démarre Android 13 avec TCL UI 5.0 en plus tandis que sa batterie arrive à 5 010 mAh et offre des vitesses de charge de 18 W.

Le TCL 40SE est disponible en gris et violet et fera ses débuts en Europe plus tard ce trimestre pour l’équivalent de 169 $.

TCL 408

TCL 408 est une alternative légèrement moins chère au 40 SE à 129 $. Il apporte un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a un appareil photo principal de 50MP à l’arrière et un module de profondeur de 2MP. Le tireur de selfie arrive à 8MP et est logé dans une encoche en forme de V.

Le TCL 408 est équipé d’un chipset Helio P22 de MediaTek et est disponible avec 4/6 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le téléphone démarre Android 12 tandis que sa batterie arrive à 5 000 mAh et prend en charge des vitesses de charge de 10 W.

TCL 408 est disponible en gris et bleu pour 129 $ et devrait être lancé prochainement en Europe et en Asie.

TCL 403

Le TCL 403 est un appareil économique avec un IPS TFT de 6 pouces d’une résolution de 480 x 960 px et un format d’image 18:9. Le téléphone contient une caméra selfie 5MP et un seul jeu de tir 8MP à l’arrière. Il est équipé du chipset Helio A22 de MediaTek, de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage extensible. Le téléphone démarre Android 12 (édition Go) et contient une batterie de 3 000 mAh qui se recharge via microUSB.

TCL 403 est disponible dans les couleurs brume noire et mauve. Les détails de prix et de disponibilité n’ont pas été fournis.

TCL NxtPaper 12 Pro

TCL NxtPaper 12 Pro apporte un écran spacieux de 12,2 pouces avec une résolution de 2160 x 1440 px et un rapport d’aspect de 3:2. La tablette Android 12 est alimentée par le chipset MediaTek Kompanio 800T avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via un slot microSD. Vous obtenez une caméra frontale de 8 MP tandis que l’arrière abrite un seul tireur de 13 MP et un flash LED.

TCL regroupe un stylet E-Pen qui prend en charge plus de 8 192 niveaux de pression. Le côté logiciel est géré par Android 12 tandis que la batterie arrive à 8 000 mAh et se recharge via USB-C. TCL propose également un accessoire de clavier en option qui se fixe magnétiquement à la tablette via les broches pogo.

TCL NxtPaper 12 Pro est disponible aux États-Unis pour 499 $ (Wi-Fi uniquement) tandis que le modèle 5G arrivera plus tard cette année pour 549 $.