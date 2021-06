TCL annonce la disponibilité aux États-Unis pour 20 Pro 5G, 20S et 20 SE

En avril, TCL a annoncé qu’elle élargissait la gamme TCL 20 et aujourd’hui, la société détaille les appareils qui deviennent disponibles aux États-Unis, ainsi qu’une promotion pour les écouteurs Moveaudio nouvellement dévoilés de la marque.

TCL 20 Pro 5G

Commençons par le TCL 20 Pro 5G, qui est disponible aujourd’hui à 499,99 $ aux États-Unis à partir de Amazone en gris Moondust et bleu marine. Par rapport à la version mondiale, tout sera identique sur la spécification américaine, à l’exception de la caméra macro 5MP, qui est un capteur 2MP dans l’édition mondiale.





TCL 20 Pro 5G

Le 20 Pro 5G est alimenté par le Snapdragon 750G et associé à 6 Go de RAM. Il y a aussi 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. La matrice de quatre caméras est composée d’une caméra principale de 48MP avec OIS + 16MP ultralarge + 5MP macro + 2MP de profondeur. Il y a aussi une caméra frontale de 32MP derrière un écran AMOLED « dotch » de 6,67 pouces 1080×2400 avec verre incurvé.

Il possède une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 18 W et une charge sans fil de 15 W, un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et il fonctionne sous Android 11 avec la propre interface utilisateur de TCL sur le dessus.

Ce téléphone est compatible avec « la plupart des réseaux GSM » au lancement, y compris T-Mobile 4G/5G et AT&T 4G, ainsi qu’avec Verizon à bande basse 5G et 4G dans les semaines à venir.

TCL 20S

Ensuite, le TCL 20S est alimenté par le chipset Snapdragon 665 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Il possède un écran AMOLED « dotch » de 6,67 pouces, mais sans les bords incurvés, avec une caméra selfie perforée de 16 MP.







TCL 20S

La configuration quad-cam du 20S est composée d’une caméra super haute résolution 64MP + 8MP de large + 2MP macro + 2MP de profondeur. Il y a aussi une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide Qualcomm 18 W. Le 20S est disponible chez Amazone pour 249 $ débloqués en Milky Way Black et Frosted Blue. Il est compatible avec Verizon et « la plupart des réseaux GSM », y compris AT&T et T-Mobile.

TCL 20 SE

Enfin, le TCL 20 SE est l’entrée de gamme de la gamme. À partir de 189 $ et aussi disponible chez Amazone aujourd’hui, le 20 SE est alimenté par un chipset Snapdragon 460 associé à 4 Go de RAM + 128 Go de stockage extensible. Il y a un écran LCD plus grand de 6,82 pouces avec une encoche en U contenant un appareil photo de 13 MP.







TCL 20 SE

Le 20 SE dispose également d’une configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 48 MP, 5 MP de large et des caméras macro et de profondeur de 2 MP. La batterie est de 5 000 mAh. Il est proposé en Nuit Black et Aurora Green et, comme ses frères et sœurs, est compatible avec « la plupart des réseaux GSM », y compris AT&T et T-Mobile.

TCL Moveaudio S600

Les véritables écouteurs sans fil TCL Moveaudio S600 sont lancés le Amazone à 99,99 $ en noir, blanc et gris. Ceux-ci disposent d’un mode hybride de suppression active du bruit et de transparence, avec une « réponse des basses puissantes » et une « reproduction précise pour les amateurs de musique », avec Bluetooth 5.0 et détection d’usure intelligente pour la pause et la reprise automatiques.

Ils prennent également en charge le protocole Fast Pair de Google et TCL promet 8 heures de lecture de musique sur une seule charge, avec jusqu’à 32 heures d’autonomie totale avec le boîtier de charge. Les écouteurs sont certifiés IP54 pour la résistance à la poussière, à la sueur et à l’eau.

Si vous achetez un TCL 20 Pro 5G sur Amazon avant le 5 juillet, vous pouvez obtenir gratuitement les véritables écouteurs sans fil Moveaudio S600 en entrant le code TCL20BOGO1 à la caisse.