En plus d’annoncer des téléviseurs dotés de la technologie MiniLED, TCL a confirmé qu’il commencerait à utiliser la plate-forme Google TV.

Le logiciel axé sur le divertissement, basé sur Android TV, a été vu pour la première fois sur le Chromecast au nom inventif avec Google TV et nous le voyons maintenant sur les téléviseurs eux-mêmes, y compris la gamme Bravia XR de Sony, et maintenant TCL a rejoint le parti.

Au CES 2021, TCL a déclaré qu’elle «déploierait une série TCL Google TV en 2021 pour les clients de TCL, en commençant aux États-Unis et plus tard dans d’autres parties du monde».

Les détails sont limités pour le moment, mais il semble que Google TV sera préchargé sur de nouveaux ensembles, notamment MiniLED, 8K et QLED, plutôt que TCL mettant à jour les modèles existants.

« L’introduction des téléviseurs TCL Google fera passer notre partenariat avec Google au niveau supérieur », a déclaré Kevin Wang, PDG de TCL Industrial Holdings et TCL Electronics. «Notre thème au CES de cette année est« Vivez plus »et en combinant des écrans de pointe avec un contenu intelligent et pratique optimisé par Google, je suis convaincu que nous allons permettre aux gens du monde entier de faire exactement cela en 2021.»

L’interface Google TV apporte le contenu de différents services de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video avec des recommandations personnelles. Vous pouvez également rechercher facilement avec la barre ou avec votre voix grâce à l’Assistant Google.

Consultez notre tableau des meilleurs téléviseurs.