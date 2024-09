TCL accusé de vendre des téléviseurs à points quantiques sans points quantiques réels

TCL est arrivé sous surveillance ce mois-ci après essai qui prétendait examiner trois téléviseurs TCL commercialisés comme des téléviseurs à points quantiques apparemment n’a montré aucune trace de points quantiques.

Les points quantiques sont des particules semi-conductrices de plusieurs nanomètres de large qui émettent des lumières de différentes couleurs lorsqu’elles sont frappées par une lumière d’une certaine fréquence. La couleur de la lumière émise par le point quantique dépend de la longueur d’onde, qui est affectée par la taille du point quantique. Certains téléviseurs haut de gamme (et écrans d’ordinateur) utilisent des points quantiques pour pouvoir afficher une gamme de couleurs plus large.

Les points quantiques sont devenus un argument de vente important pour les téléviseurs LCD-LED, Mini LED et QD-OLED, et les téléviseurs à points quantiques sont plus chers. Un fabricant de téléviseurs qui commercialiserait des téléviseurs standard sous forme de téléviseurs à points quantiques créerait un scandale suffisamment important pour briser la confiance des consommateurs envers le plus grand fabricant de téléviseurs de Chine et pourrait également entraîner des conséquences juridiques.

Mais avec les résultats contradictoires des tests de TCL et le scepticisme général quant à la capacité de TCL à réaliser une telle arnaque anti-consommateur d’une manière qui lui serait financièrement avantageuse, cette affaire de téléviseurs colorés douteux n’est pas si noire ou blanche. Ars Technica a donc cherché à obtenir plus de clarté sur la situation.

Les tests n’ont pas permis de détecter les points quantiques dans les téléviseurs TCL

Plus tôt ce mois-ci, la publication d’informations informatiques sud-coréenne ETNews a publié un rapport sur des tests qui ont apparemment montré que trois téléviseurs à points quantiques TCL, commercialisés sous le nom de téléviseurs QD, n’avaient pas de points quantiques présents.

Hansol Chimieune société de produits chimiques basée à Séoul, a commandé les tests. SGSune société de test et de certification basée à Genève, et Intertekune société de test et de certification basée à Londres, a effectué les tests.

Les modèles examinés étaient ceux de TCL C755qui serait un mini téléviseur LED à points quantiques, le C655un prétendu téléviseur LED à points quantiques (QLED) et le C655 Proun autre QLED. Aucun de ces modèles n’est vendu aux États-Unis, mais TCL vend divers téléviseurs Mini LED et LED aux États-Unis qui prétendent utiliser des points quantiques.

Selon une traduction de Google, ETNews a rapporté : « Selon des sources industrielles, les résultats des tests commandés par Hansol Chemical aux agences mondiales de test et de certification SGS et Intertek ont ​​montré que l’indium… et le cadmium… n’ont pas été détectés dans trois modèles de téléviseurs TCL QD. L’indium et le cadmium sont des matériaux essentiels qui ne peuvent être omis dans la mise en œuvre du QD. »

Les tests étaient censés détecter le cadmium s’il était présent à une concentration minimale de 0,5 mg par kg, tandis que l’indium était testé à une norme de détection minimale de 2 mg/kg ou 5 mg/kg, selon le laboratoire de test.

Voici les résultats des tests d’Intertek et de SGS, tels que rapportés par la publication Display Tech Affichage quotidien: