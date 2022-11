TCL 40R 5G annoncé discrètement avec SoC Dimensity 700 et batterie 5 000 mAh

TCL a un nouvel appareil économique en Europe avec le TCL 40R 5G – un midranger 5G équipé de Dimensity 700 avec une caméra principale de 50MP et une batterie de 5 000 mAh. Il y a un écran LCD IPS de 6,6 pouces à l’avant avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP. L’arrière abrite une caméra principale de 50MP, un objectif macro de 2MP et un objectif de profondeur de 2MP.

Le chipset Dimensity 700 de MediaTek est complété par 4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage extensible via le slot microSD. Le côté logiciel est couvert par TCL UI 4.0 au-dessus d’Android 12. Le téléphone apporte une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 15 W et dispose également d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.







Spécifications clés du TCL 40R 5G

Le TCL 40 5G est disponible en Stardust Purple et Starlight Black. Le prix est fixé à 240 € en Europe.

La source (en italien)