TCL 30 V 5G maintenant disponible chez Verizon pour 300 $

Plus tôt ce mois-ci, TCL a annoncé une cargaison de nouveaux appareils au CES 2022 et l’un d’eux était le TCL 30 V 5G – un smartphone 5G de milieu de gamme. À l’époque, TCL n’avait annoncé aucun détail sur les prix et la disponibilité, mais aujourd’hui, Verizon a commencé à vendre l’appareil pour 300 $ dans sa seule version de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage avec une finition de couleur gris minuit.

TCL 30 V apporte un écran LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et une découpe perforée pour sa caméra selfie 16MP. Il prend en charge mmWave et C-Band 5G pour une couverture haut débit optimale grâce au chipset Qualcomm Snapdragon 480. En termes de caméras, vous obtenez un tireur principal de 50MP aux côtés d’un vivaneau ultra large de 5MP et d’une caméra macro de 2MP. Il y a une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 18 W et le logiciel est couvert par l’ancien Android 11 avec TCL UI sur le dessus.

Nous avons eu la chance de gérer le 30 V 5G sur le stand CES de TCL et vous pouvez consulter nos impressions rapides ici.