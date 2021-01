TCL a annoncé sa gamme 2021, appelée de manière prévisible TCL 20. Elle comprendra pas moins de cinq smartphones différents, les deux premiers étant TCL 20 5G et TCL 20 SE, et arriveront dans les magasins ce mois-ci. Le reste de la famille comprend les TCL 20 Pro 5G, TCL 20L et TCL 20S, qui devraient être détaillés plus tard et publiés d’ici l’été.

TCL 20 5G

Le téléphone TCL 20 5G est le combiné 5G le plus abordable de TCL et est livré avec un chipset Snapdragon 690, associé à 6 Go de RAM. À l’avant, nous avons un écran LCD Dotch de 6,67 pouces, c’est ainsi que TCL a marqué son panneau avec un trou de perforation pour la caméra selfie 8MP.

La résolution est Full HD +, avec un grand rapport 20: 9, et selon les matériaux de presse, il a un rapport écran / corps de 91%. Puisque l’empreinte digitale ne peut pas passer sous le panneau, TCL l’a placée sur le côté droit, sous la touche d’alimentation.

La configuration à l’arrière est alignée verticalement et comprend une caméra principale de 48MP, un tireur ultra grand angle de 8MP avec un FoV de 118 degrés et un tireur macro de 2MP.

Les autres points forts du TCL 20 5G incluent une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 18 W par rapport à la norme QC 4+ de Qualcomm. En plus de la 5G avec des vitesses de liaison descendante allant jusqu’à 2,7 Gbps, vous bénéficiez également de Bluetooth 5.1 et NFC.

Disponible en Noir ou Bleu, le TCL 20 5G se vend déjà en Italie pour 299 € et devrait arriver dans d’autres pays d’ici la fin du mois.

TCL 20 SE

Le TCL 20 SE prétend être un excellent téléphone pour le divertissement, grâce à son grand écran LCD de 6,82 pouces, bien qu’il n’offre qu’une résolution HD +. Il y a une petite encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus avec une caméra selfie 8MP nichée à l’intérieur.

Sous le capot, nous avons un chipset Snapdragon 460, une mémoire de 4/64 Go, plus un emplacement microSD pour jusqu’à 256 Go de plus. La configuration à l’arrière comprend une caméra principale 16MP et une caméra ultra grand angle 5MP ainsi que quelques unités auxiliaires 2MP.

Le TCL 20 SE reçoit une grande cellule d’alimentation de 5000 mAh, prenant en charge une charge rapide jusqu’à 18 W, bien que vous n’obteniez qu’un adaptateur de 10 W dans la boîte. Il est livré avec Android 11 offre la radio FM, Bluetooth 5.0, USB-C et NFC.

Le TCL 20 SE sera vendu en noir ou vert au prix de 149 € et commencera à apparaître sur les marchés avant la fin janvier.