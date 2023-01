Tchouameni désolé d’avoir regardé le match NBA lors de la victoire du R. Madrid

Le milieu de terrain blessé du Real Madrid Aurélien Tchouameni s’est excusé d’être allé voir un match de NBA à Paris jeudi alors que son équipe disputait la Copa del Rey contre Villarreal.

L’international français, blessé au mollet, a été repéré lors de la victoire 126-108 des Chicago Bulls en championnat contre les Pistons de Detroit à l’Accor Arena de Bercy, Paris.

Madrid est revenu de 2-0 pour battre Villarreal 3-2 au stade El Madrigal et se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey.

Tchouameni a déclaré dans un message sur Twitter : “Je m’excuse auprès de mon club, du staff technique, de mes coéquipiers et des supporters madridistas pour ma présence à un événement en même temps que nous avions beaucoup à jouer en Copa. J’ai été surveiller à tout moment ce qui se passait à Villarreal, mais je n’ai pas fait ce qu’il fallait. Je suis désolé.”

Pendant ce temps, le coéquipier de Tchouameni, Rodrygo, a fait l’objet d’un examen minutieux suite à ses actions après avoir été remplacé en seconde période par l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti avec l’équipe menée 2-0. L’attaquant brésilien n’a pas regardé Ancelotti alors qu’il quittait le terrain et s’asseyait sur le banc.

Ancelotti a été filmé peu de temps après s’être tourné vers le banc et avoir semblé dire à Rodrygo : “Tu me salues, tu me salues.”

Les remplacements d’Ancelotti, qui comprenaient l’arrivée de Dani Ceballos, qui a marqué le vainqueur, ont été cruciaux.

Interrogé sur le snobage de Rodrygo, Ancelotti a déclaré après le match : “Je pense qu’il a oublié mais pour moi ce n’est rien. Il avait un léger malaise et j’ai préféré ne pas le risquer à ce stade de la saison où nous avons déjà des blessures. Prendre un autre risque ça n’a aucun sens.”