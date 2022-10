Tchernobyl engendre des super-grenouilles mutantes à la peau foncée “pour se protéger des radiations”

Des grenouilles noires MUTANT se reproduisent près de la centrale électrique de Tchernobyl 36 ans après que son effondrement catastrophique a déclenché l’une des pires catastrophes nucléaires de l’histoire.

Les rainettes orientales sont censées avoir une peau vert vif, mais des scientifiques travaillant près de Tchernobyl en ont trouvé beaucoup avec une pigmentation plus foncée ou noire.

Tchernobyl est le site de la pire catastrophe nucléaire au monde Crédit : Crédit : Pen News/Vadim Mouchkin

Les scientifiques pensent que les grenouilles de la région se sont adaptées avec une pigmentation plus foncée ou noire Crédit : Crédit : Pen News/Allemand Orizaola-Pablo Burraco

En 1986, le site du nord de l’Ukraine – alors sous domination soviétique – a été le témoin du plus grand rejet de matières radioactives dans l’environnement de l’histoire de l’humanité.

Maintenant, les scientifiques pensent que la peau plus foncée des grenouilles mutées les a peut-être aidées à survivre dans la zone d’exclusion, qui restreint aujourd’hui l’accès à 1 0000 milles carrés autour de Ground Zero.

Germán Orizaola, chercheur à l’Université espagnole d’Oviedo, co-auteur de la nouvelle étude, a déclaré : « Nous avons pris conscience de l’existence de ces grenouilles dès la première nuit où nous avons travaillé à Tchernobyl.

“Nous recherchions cette espèce près de la centrale électrique endommagée et nous avons détecté de nombreuses grenouilles qui étaient juste noires.

“Nous savons que la mélanine est responsable de la coloration foncée ou noire de nombreux organismes, y compris les grenouilles.

“Dans le même temps, nous savons que la mélanine protège des dommages causés par différents types de rayonnement, des UV aux rayonnements ionisants – ceux de Tchernobyl.”

Pour leur étude, le Dr Orizaola et son co-auteur, Pablo Burraco, ont collecté plus de 200 grenouilles mâles dans 12 étangs de reproduction différents avec différents niveaux de rayonnement.

Ils ont découvert que les grenouilles à l’intérieur de la zone d’exclusion étaient beaucoup plus sombres que celles de l’extérieur.

Et bien qu’il n’y ait pas de corrélation entre les grenouilles les plus sombres et les endroits les plus irradiés aujourd’hui, il y avait une corrélation avec les endroits les plus touchés depuis le moment de l’accident.

En d’autres termes, les grenouilles les plus sombres avaient de meilleures chances de survie lors de la catastrophe de 1986, ce qui les rend plus nombreuses aujourd’hui.

Le Dr Orizaola a déclaré : “Avec cette espèce, il est possible de trouver, dans des circonstances normales, un petit pourcentage de grenouilles avec une coloration inhabituelle.

“Ce petit pourcentage aurait bénéficié de la protection de la mélanine, en particulier au moment de l’accident, lorsque les niveaux de rayonnement étaient beaucoup plus élevés et la diversité des radio-isotopes plus large.

“Dans ce scénario, elles auraient dû mieux survivre et mieux se reproduire que les grenouilles vertes normales.

“Au fil du temps – 10 à 12 générations de grenouilles se sont écoulées depuis l’accident – cela aurait entraîné la prédominance de ces grenouilles noires dans la zone d’exclusion.”

Cependant, avec des niveaux de rayonnement beaucoup plus bas aujourd’hui, le jury ne sait pas si les grenouilles noires resteront dominantes.

Le Dr Orizaola a déclaré: “Étant donné que le rôle protecteur de la mélanine n’est pas si crucial en ce moment, avec des niveaux de rayonnement beaucoup plus faibles, ils peuvent s’estomper.

“Cependant, notre étude montre également que le maintien de cette coloration noire ne semble pas entraîner un coût élevé – il n’y a pas d’augmentation des niveaux de stress oxydatif, par exemple. Il peut donc persister.”

Au moins 31 personnes sont mortes suite à une exposition aux radiations à Chenobyl après une fusion majeure du réacteur numéro quatre.

Mais l’Organisation mondiale de la santé a estimé que des milliers de personnes pourraient éventuellement être exposées à des radiations mortelles.

Le site et la ville voisine de Pripyat ont été évacués le 23 avril 1986, 30 heures après l’accident nucléaire.

La ville abandonnée de Pripyat avait une population de zéro en 2020, la ville est beaucoup plus proche de la centrale électrique que Tchernobyl elle-même et a été construite dans les années 1970 pour accueillir les ouvriers de la centrale électrique.

La ville et ses environs sont en grande partie désertés depuis – bien qu’environ 60 000 touristes aient visité en 2018.

Les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir une corrélation entre la catastrophe nucléaire et les “supergrenouilles mutantes” Crédit : Crédit : Pen News/Allemand Orizaola-Pablo Burraco