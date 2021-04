Il y a trente-cinq ans, lorsque le réacteur nucléaire de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a explosé, j’étais médecin parmi les premiers intervenants. Des matières radioactives catapultées dans l’atmosphère, résultat d’une erreur humaine et d’un défaut de conception. Un nuage dense de rayonnement a plané au-dessus de l’Union soviétique occidentale et à travers l’Europe alors qu’un incendie a brûlé pendant 10 jours.

Pédiatre et hématologue à Kiev à l’époque, j’ai été dépêché dans le cauchemar nucléaire naissant. Certains premiers intervenants ont éteint les incendies et nettoyé les débris radioactifs. Nous, les médecins, avons trié et administré les premiers soins. Aucun de nous n’a reçu de vêtements de protection ni d’instructions détaillées.

J’ai vu des familles et des civils effrayés courir pieds nus sur du sable radioactif, portant des civières pour en sauver d’autres. J’ai soigné des enfants traumatisés affectés par les radiations et des familles en hystérie ou en état de choc. Des images affligeantes de la destruction me hantent toujours.

Tragiquement, le silence et le secret des responsables soviétiques après l’événement nucléaire ont exacerbé les dommages, et les dommages à la santé humaine et à l’environnement persistent.

À Kiev, trois ou quatre jours après l’explosion, malgré la réponse silencieuse des Soviétiques, nous avons réalisé le danger que représentaient les particules radioactives. Je me sentais émotionnellement engourdi, ma façon de protéger mon esprit conscient de la détresse et du choc de la détection avec un compteur Geiger emprunté, un instrument capable de détecter les radiations, les radiations importantes dans l’endroit le plus sûr du monde: notre maison familiale.

Plein de peur, je me suis concentré sur Olga, ma fille de 3 ans et son animal en peluche préféré, qu’elle étreignait et embrassait. J’ai lentement déplacé le compteur Geiger le long du corps flou. Le moment suivant, nous avons entendu le déclic redouté. J’ai enterré le jouet dans la poubelle.

Même après 35 ans, lors de conférences internationales, on me pose toujours la même question: «À quoi les premiers intervenants étaient-ils le moins préparés à Tchernobyl?» Ma réponse ne change jamais: «Tout». Mon expérience de première main d’une explosion nucléaire si sans précédent à tous égards m’a convaincu que nous ne pourrons jamais être pleinement préparés aux catastrophes nucléaires et à leurs conséquences.

(À gauche) Un panneau met en garde contre les radiations sur le site du village de Kopachi situé à l’intérieur de la zone d’exclusion de Tchernobyl le 29 septembre 2015 près de Tchernobyl, en Ukraine. Des débris se trouvent dans un hôpital abandonné de la ville abandonnée de Pryryat, en Ukraine.

En raison des connaissances acquises lors de la catastrophe de Tchernobyl et de la recherche avancée menée aux États-Unis avec des institutions internationales clés, nous travaillons actuellement au développement d’une nouvelle classe de produits pharmaceutiques appelés contre-mesures médicales (MCM) qui peuvent être utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou traiter le public les urgences sanitaires associées à des menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires – voire des maladies infectieuses émergentes. Je suis honoré d’avoir aidé à réunir des médecins et des scientifiques de mon pays natal, l’Ukraine, avec mes collègues américains pour remédier aux échecs passés en matière de préparation.

Des décennies après l’accident de Tchernobyl, le nouveau coronavirus a changé notre monde. Des mois après le début de la pandémie, les premiers intervenants se sont encore démenés pour obtenir des équipements de protection individuelle et les patients ont dû faire face à une pénurie d’équipements de sauvetage.

Le stock national stratégique (SNS) a été épuisé. De nombreux services de santé étatiques et locaux sous-financés et en sous-effectif ont été rapidement débordés.

En l’absence d’un plan fédéral suffisamment coordonné pour acheter et distribuer des ventilateurs, des masques et d’autres équipements médicaux, les gouverneurs se sont en concurrence sur le marché libre et le personnel médical a fabriqué ses propres fournitures artisanales.

En 2002, j’ai participé au groupe de travail du SNS sur les rayonnements, convoqué par le SNS et les Centers for Disease Control and Prevention. Le groupe était composé d’experts en radiation du gouvernement américain et du monde universitaire. Ces experts ont élaboré des lignes directrices pour évaluer et gérer les incidents à grande échelle dans lesquels des milliers de personnes seraient exposées aux rayonnements.

Désormais, les médicaments sont stockés dans des endroits non divulgués pour être utilisés lors d’un événement nucléaire faisant des victimes massives. En cas de perte d’infrastructure, ces actifs doivent être livrés sous forme de «packages push» partout aux États-Unis ou dans ses territoires dans les 12 heures suivant la décision fédérale de les déployer.

Des efforts sont également déployés pour augmenter le nombre de contre-mesures approuvées par la FDA à la réserve qui peuvent être utilisées pour de grandes populations exposées à de fortes doses de rayonnement provenant d’accidents, ainsi que d’attaques terroristes nucléaires.

Faits marquants de cette journée dans l’histoire: l’accident nucléaire de Tchernobyl. AP

L’amère conclusion à tirer des récents faux pas est que le gouvernement américain savait comment se préparer à une pandémie, mais ne l’a pas fait. En revanche, en 1986, l’Union soviétique a mal géré l’explosion nucléaire de Tchernobyl, en grande partie parce que l’URSS n’était pas préparée à une telle catastrophe. Trente-cinq ans après Tchernobyl, le gouvernement américain aurait dû apprendre que la préparation est essentielle pour faire face aux catastrophes.

Il n’existe pas de guide parfait pour survivre à une guerre nucléaire ou à une pandémie. En 1986, personne ne savait à quoi s’attendre ni comment faire face à la gravité et à l’étendue des dégâts.

Aujourd’hui, nous devons réfléchir aux leçons tirées de Tchernobyl et du COVID-19. Les gouvernements devraient tenir les citoyens informés des dangers posés par l’exposition aux rayonnements ou à un virus virulent, afin que des mesures de protection puissent être prises. Les dirigeants nationaux et les experts fédéraux devraient donner accès aux connaissances et données scientifiques pertinentes, de peur que la peur et les faits pseudoscientifiques ne prennent leur place. Les agents publics ne devraient pas minimiser une catastrophe ou, pire, prétendre qu’elle va disparaître.

Rétrospectivement, la nécessité de formuler un plan non seulement pour stocker les ressources mais pour leur répartition équitable devrait être une priorité absolue en matière de préparation.

Enfin, les gouvernements doivent élaborer une stratégie nationale pour faire face aux catastrophes, et ils doivent mettre en œuvre une coordination entre tous les niveaux de gouvernement et les agences gouvernementales alors qu’ils se préparent à la prochaine catastrophe qui se produira à notre porte.

Le Dr Alla Shapiro était un hématologue-oncologue pédiatrique et un ancien médecin-chef de la Division de la lutte contre le terrorisme et de la coordination des urgences de la Food and Drug Administration des États-Unis. Son nouveau mémoire est « Doctor on Call: Tchernobyl Responder, Jewish Refugee, Radiation Expert ».