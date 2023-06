Tchèque R U21 0 – 2 Angleterre U21

Les moins de 21 ans d’Angleterre ont parfaitement démarré leur campagne pour la phase finale de l’Euro 2023 avec une victoire 2-0 sur la République tchèque en Géorgie.

Le milieu de terrain d’Aston Villa, Jacob Ramsey, a sorti l’impasse au début de la seconde période, le remplaçant Emile Smith Rowe en ajoutant un autre dans le temps d’arrêt pour sceller la victoire.

Le match d’ouverture du Groupe C a été animé à la Batumi Arena, l’attaquant de Chelsea Noni Madueke voyant son premier effort depuis le bord de la surface de réparation couper la barre transversale, tandis qu’à l’autre bout, le gardien de Manchester City James Trafford a sauvé de Vasil Kusej.

L’Angleterre, qui a battu la République tchèque à domicile et à l’extérieur en qualifications alors qu’elle était en tête de son groupe, est restée en tête, l’attaquant de Newcastle Anthony Gordon étant sur le point de convertir un centre de Morgan Gibbs-White.

Une confusion défensive en tentant de jouer par l’arrière contre une pression élevée a vu Vaclav Sejk offrir une chance sur la droite de la surface anglaise, mais son tir en angle a volé dans le filet latéral.

Il y a eu un autre lâcher-prise majeur pour l’Angleterre à la 18e minute lorsque Kusej a été envoyé en courant sur la droite et il a chargé dans la zone, seulement pour tirer large lorsque Trafford est sorti.

L’Angleterre a créé une autre ouverture à la 25e minute lorsque Gordon a coupé le ballon à travers la surface de réparation et que la tête de Ramsey est tombée sur sa botte et large au second poteau.

Madueke a continué à porter une menace et il a coupé de la droite pour boucler un tir juste à côté alors que l’Angleterre était à nouveau sur le point de sortir de l’impasse. Les Tchèques, cependant, auraient dû prendre les devants cinq minutes avant la mi-temps.

Sejk a bondi vers l’avant sur la gauche, retenant le capitaine anglais Taylor Harwood-Bellis avant de reculer à l’intérieur de la zone et de couper un entraînement bas vers le coin le plus éloigné, que Trafford a fait basculer à fond.

Au lieu de cela, l’Angleterre a pris les devants deux minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque Gordon a combiné avec Ramsey au bord de la surface et que le milieu de terrain de Villa a porté le ballon avant de se glisser froidement dans le coin le plus éloigné.

Les Tchèques passaient immédiatement à l’attaque alors que Pavel Sulc s’éloignait de Harwood-Bellis, mais Trafford sortait rapidement pour étouffer le danger.

L’Angleterre, qui affrontera l’Allemagne et Israël, champions en titre, la semaine prochaine, a de nouveau eu le ballon dans les filets à 20 minutes de la fin, mais le but a été refusé.

Après que Gibbs-White ait bloqué un coup franc rapide, le ballon a rebondi sur Madueke sur la droite et son centre bas a été balayé par Gordon.

Les célébrations de l’Angleterre ont été écourtées lorsque l’arbitre a exclu le but et a montré à Gibbs-White un carton jaune pour ne pas avoir reculé de 10 mètres sur le coup franc.

Après le coup franc, les Tchèques ont poussé pour égaliser et le remplaçant Krystof Danek a repris le dessus sur le coup franc flottant d’Adam Karabec.

Cependant, Smith Rowe s’est assuré de la victoire dans les arrêts de jeu lorsqu’il a inscrit une passe de son compatriote remplaçant Cameron Archer après une pause sur la gauche.