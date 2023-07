TC Energy maintient le calendrier ciblé et la dernière estimation des coûts pour Coastal GasLink

TC Energy Corp. reste sur la bonne voie pour achever le gazoduc Coastal GasLink d’ici la fin de cette année sans nouvelle escalade des coûts de construction, a annoncé vendredi la société basée à Calgary.

La mise à jour est la bienvenue pour TC Energy, qui a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des investisseurs et des agences de notation en raison de son lourd endettement ainsi que de la montée en flèche des coûts du projet Coastal Gas Link, un pipeline de 670 km traversant le nord de la Colombie-Britannique qui transporter du gaz naturel jusqu’à l’installation de LNG Canada à Kitimat.

La société a récemment été déclassée par DBRS Morningstar et Moody’s Corp., en partie à cause de la flambée des coûts du projet, qui a été entravé par des problèmes de construction inattendus et des coûts de main-d’œuvre en hausse.

Au cours du projet, la construction du pipeline a également suscité l’opposition et les protestations des écologistes et des dirigeants autochtones. Alors que de nombreux groupes autochtones le long du tracé du projet soutiennent le pipeline, les chefs héréditaires Wet’suwet’en, dont le territoire est traversé par le pipeline, ne le font pas.

En février, TC Energy a relevé le prix estimé du projet à 14,5 milliards de dollars, en hausse significative par rapport à une estimation précédente de 11,2 milliards de dollars et plus du double de l’estimation initiale des coûts de 6,2 milliards de dollars.

À l’époque, la société a déclaré qu’elle espérait toujours achever le pipeline d’ici la fin de 2023, mais a averti que si cela prend plus de temps et que la construction se prolonge jusqu’en 2024, cela pourrait ajouter 1,2 milliard de dollars supplémentaires aux coûts du projet.

Au printemps, le gouvernement de la Colombie-Britannique a émis une poignée d’ordonnances d’arrêt des travaux sur certaines parties du projet en raison de problèmes de contrôle des sédiments et d’érosion.

Mais vendredi, le vice-président exécutif de TC Energy, Bevin Wirzba, a déclaré que Coastal GasLink gère les défis et que le projet est terminé à plus de 90 %. Il a déclaré que la société maintenait son objectif d’achèvement annoncé précédemment et son estimation des coûts la plus récente.

« Nous avons eu notre part de parties vraiment complexes et risquées du projet à accomplir, et je suis vraiment fier que l’équipe les ait toutes réalisées », a déclaré Wirzba lors d’une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter du deuxième projet de l’entreprise. -résultats trimestriels.

« La portée restante n’est pas sans risque d’exécution, mais nous avons été en mesure de relever ces défis semaine après semaine… Nous avons tous les plans en place pour livrer et terminer fort en fin d’année. »

L’achèvement de Coastal GasLink dans les délais est un élément crucial du plan stratégique global de TC Energy visant à réduire son endettement et à libérer des opportunités de croissance.

Jeudi, la société a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés distinctes en scindant son activité de pipelines de pétrole brut.

Le fait d’avoir deux sociétés distinctes – l’une axée sur le transport de pétrole brut et l’autre sur le gaz naturel et les formes d’énergie à faible émission de carbone – aidera TC Energy à attirer de nouveaux investisseurs et à poursuivre un plus large éventail d’opportunités de croissance, a déclaré le PDG François Poirier.

Lundi, TC Energy a également annoncé qu’elle vendrait une participation de 40% dans ses systèmes Columbia Gas Transmission et Columbia Gulf Transmission à Global Infrastructure Partners, basé à New York, pour 5,2 milliards de dollars.

Poirier a déclaré qu’il espère réaliser 3 milliards de dollars supplémentaires de cessions d’ici la fin de 2024, ajoutant que les fonds seront utilisés pour rembourser la dette et ouvrir la voie à la croissance des deux sociétés nouvellement séparées.

TC Energy a annoncé un bénéfice de 250 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 889 millions de dollars un an plus tôt.

Le cours de l’action de la société a baissé de plus de 5%, à 44,84 dollars, à midi vendredi.

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





Coastal GasLink