TC Energy augmente le coût prévu du projet Coastal GasLink à 14,5 milliards de dollars

Le coût estimé du gazoduc Coastal GasLink a augmenté de 29 % pour atteindre 14,5 milliards de dollars, car l’entreprise à l’origine du projet continue d’être aux prises avec des problèmes de construction inattendus et des coûts de main-d’œuvre en hausse.

TC Energy Corp., basée à Calgary, a publié le nouveau prix le 1er février, en hausse par rapport à une estimation antérieure de 11,2 milliards de dollars, pour le projet.

Le chiffre de 11,2 milliards de dollars, annoncé par la société en juillet dernier, était lui-même une augmentation significative par rapport à une prévision de coût antérieure de 6,6 milliards de dollars.

“Nous sommes déçus de l’augmentation des coûts du projet Coastal GasLink”, a déclaré le directeur général de TC Energy, François Poirier, dans un communiqué.

“Nous continuons à nous concentrer sur l’achèvement en toute sécurité de cet élément essentiel de l’infrastructure énergétique au coût le plus bas possible.”

Le projet Coastal GasLink est un pipeline de 670 km traversant le nord de la Colombie-Britannique. Il transportera du gaz naturel à travers la province jusqu’à l’installation de traitement et d’exportation de LNG Canada à Kitimat, en Colombie-Britannique.

La construction du pipeline est achevée à 83 % et TC Energy espère terminer le projet d’ici la fin de l’année. Cependant, la société a averti mercredi que si la construction se prolonge jusqu’en 2024, cela pourrait ajouter jusqu’à 1,2 milliard de dollars supplémentaires au coût du projet.

TC Energy – qui a averti lors de sa journée des investisseurs en novembre qu’il anticipait une augmentation importante du coût du projet – a déclaré avoir rencontré une foule de problèmes, notamment une pénurie de main-d’œuvre qualifiée; la sous-performance des entrepreneurs et les différends ; ainsi que d’autres événements inattendus comme les conditions de sécheresse et les problèmes de contrôle de l’érosion et des sédiments.

Alors que la société a déclaré qu’elle recherchait des recouvrements potentiels auprès des entrepreneurs pour compenser une partie de la hausse des coûts, elle comptabilisera une dépréciation de sa participation dans Coastal GasLink dans ses résultats financiers du quatrième trimestre 2022.

TC Energy a déclaré que ses perspectives globales de dépenses en immobilisations pour 2023 ont été révisées à environ 11,5 à 12,0 milliards de dollars, reflétant le report de certaines dépenses de projet, les initiatives de réduction des coûts prévues et les besoins de financement supplémentaires associés à Coastal GasLink.

Dans une déclaration envoyée par courriel, LNG Canada a déclaré qu’elle continuait de surveiller les développements des coûts et du calendrier de Coastal GasLink.

“Bien que nous ne puissions pas divulguer les détails, un accord commercial est en place qui traite de la répartition des risques”, indique le communiqué.

LNG Canada est une coentreprise entre Shell plc, Petronas, PetroChina, Mitsubishi et la Korea Gas Corporation. Son installation d’exportation de Kitimat LNG est achevée à plus de 70 %, et les partenaires du projet ont déclaré vouloir livrer leur première cargaison de GNL aux marchés d’exportation mondiaux d’ici le milieu de la décennie.

Le gazoduc Coastal GasLink n’est pas le seul grand projet d’infrastructure énergétique au Canada à subir des dépassements de coûts. En février dernier, la société d’État à l’origine du projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, qui augmentera la capacité de transport du pétrole de l’Alberta à la côte ouest, a annoncé que le nouveau coût du projet était estimé à 21,4 milliards de dollars, en hausse par rapport à une estimation antérieure de 12,6 milliards de dollars.

Trans Mountain Corp. a attribué la flambée des prévisions de coûts à la pandémie de COVID-19 et aux effets des inondations de novembre 2021 en Colombie-Britannique, ainsi qu’aux améliorations du projet, à l’augmentation des coûts de sécurité, aux changements d’itinéraire pour éviter les zones sensibles sur le plan culturel et environnemental et aux pressions liées aux horaires. aux processus d’autorisation et aux défis de construction en terrain difficile.

Les dépassements budgétaires des deux pipelines ont fourni du fourrage aux groupes environnementaux, qui estiment que les entreprises devraient investir dans l’énergie verte plutôt que dans les combustibles fossiles traditionnels.

— Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

