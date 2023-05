Tayyip Erdogan revendique la victoire en étendant le pouvoir à une troisième décennie

Erdogan, chef du parti AK d’origine islamiste, a fait appel aux électeurs avec une rhétorique nationaliste et conservatrice lors d’une campagne de division qui a détourné l’attention des troubles économiques profonds.

La victoire d’Erdogan prolonge son mandat en tant que dirigeant le plus ancien depuis que Mustafa Kemal Atatürk a établi la Turquie moderne à partir des ruines de l’Empire ottoman il y a un siècle – un anniversaire politiquement puissant qui sera marqué en octobre avec Erdogan aux commandes.

« Je remercie chacun de nos concitoyens qui nous a une fois de plus confié la responsabilité de gouverner le pays cinq ans de plus », a-t-il déclaré.

Les partisans d’Erdogan, qui se sont rassemblés devant sa résidence d’Istanbul, ont scandé Allahu Akbar, ou Dieu est le plus grand.

Kemal Kilicdaroglu, principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple, CHP, leader et candidat présidentiel de l’Alliance nationale. Crédit: PA

Kilicdaroglu, qui avait promis de placer le pays sur une voie plus démocratique et collaborative, a déclaré que le vote montrait la volonté du peuple de changer un gouvernement autoritaire. « Tous les moyens de l’État ont été mis aux pieds d’un seul homme », a-t-il déclaré.

Un autre partisan d’Erdogan a déclaré que la Turquie deviendrait plus forte avec lui pendant cinq ans.

« Il y a des problèmes, des problèmes dans tous les pays du monde, y compris dans les pays européens… Avec un leadership fort, nous surmonterons également les problèmes de la Turquie », a déclaré le supporter qui s’est fait appeler Mert, 39 ans, alors qu’il célébrait avec son fils.

Bugra Oztug, 24 ans, qui a voté pour Kilicdaroglu, a reproché à l’opposition de ne pas avoir changé. « Je me sens triste et déçu mais je ne suis pas désespéré. Je pense toujours qu’il y a des gens qui peuvent voir les réalités et la vérité », a déclaré Oztug.

La performance d’Erdogan a pris à contre-pied des opposants qui pensaient que les électeurs le puniraient pour la réponse initialement lente de l’État aux tremblements de terre dévastateurs de février, au cours desquels plus de 50 000 personnes sont mortes.