Taysom Hill des Saints est le premier à atteindre la barre des TD depuis plus de 60 ans

Katherine TerrellRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

Taysom Hill lance une passe du TD à Juwan Johnson grand ouvert Taysom Hill scanne la zone des buts et trouve Juwan Johnson grand ouvert pour un touché des Saints.

LA NOUVELLE ORLÉANS — Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Taysom Hill, pourrait être l’un des joueurs les plus uniques à avoir évolué au cours des 66 dernières années.

C’est le temps qui s’est écoulé depuis qu’un joueur a rejoint le club du 10/10/10 de la NFL : 10 touchés par la passe, 10 touchés par la réception et 10 touchés par la course.

Hill est devenu le cinquième joueur à atteindre ce record en carrière dimanche lors de la victoire 24-17 des Saints contre les Bears de Chicago, rejoignant les membres du Temple de la renommée Frank Gifford, Charley Trippi, Red Grange et Jimmy Conzelman.

Gifford, qui a joué plusieurs postes pour les Giants de New York de 1952 à 1964, a été la dernière personne à atteindre ces marques, en 1957. Il a pris sa retraite à 34 ans avec 34 touchés au sol, 43 touchés sur réception et 14 touchés par la passe.

“Je pense que c’est assez impressionnant, non ?” a déclaré l’entraîneur Dennis Allen. “La moitié des gars dans le vestiaire n’ont aucune idée de qui est Frank Gifford.”

Hill, qui était dans la salle pendant qu’Allen parlait après le match, a souri lorsqu’on lui a demandé s’il faisait partie de ces joueurs.

“J’ai entendu parler de lui parce que… les gars des statistiques m’ont parlé de ces statistiques”, a déclaré Hill. “Alors j’ai entendu parler de lui. Ouais, bien sûr.”

Contre les Bears, Hill a réalisé 11 courses pour 52 verges, a capté quatre passes pour 13 verges et un touché et a également réussi une passe TD de 3 verges à l’ailier rapproché Juwan Johnson.

Hill, avec ses premiers touchés de passe et de réception de la saison, est devenu le troisième joueur des Saints à avoir les deux types de touchés dans le même match, rejoignant Dalton Hilliard (1987) et Lamar Smith (1998).

Hill a été en larmes ces derniers temps, comptant cinq touchés au cours des trois dernières semaines après n’avoir pas marqué lors des six premiers.

“C’est incroyable”, a déclaré le quart partant Derek Carr. “Aujourd’hui, il a eu tellement de couverture masculine. Habituellement, lorsque nous lançons le ballon, nous n’avons pas beaucoup d’hommes, et quand nous le faisons, c’est généralement un bon jeu pour nous. … Ils jouaient des choses masculines. , et c’est pourquoi son touché était grand ouvert. [Tight end] Juwan [Johnson] revient, boum, nous avons un gros jeu. Et vous voyez sa capacité à diriger le football. Ils doivent charger la boîte. Ils ne chargent pas la boîte, il peut la lancer.”

Hill compte 26 touchés au sol en carrière, 10 touchés sur réception et 11 touchés par la passe. Il a dit qu’il avait des idées mitigées sur ce que cette marque signifie pour lui, car ce n’est pas ainsi qu’il envisageait le déroulement de sa carrière.

Taysom Hill des Saints de la Nouvelle-Orléans est devenu le premier joueur depuis Frank Gifford à réussir 10 touchés en passant, en recevant et en se précipitant dimanche. Wesley Hitt/Getty Images

“Je ne sais pas. Je veux dire, je repense à ma carrière et je ne pensais certainement pas que cela se serait passé comme ça”, a déclaré Hill. “Mais quand j’entends et pense à des choses comme ça, c’est bouleversant. J’ai beaucoup de gratitude de pouvoir faire partie de ce programme et de jouer avec des entraîneurs suffisamment créatifs pour me donner des opportunités.”

Lorsque Hill est entré dans la ligue en tant que recrue non repêchée en 2017, c’était avec l’espoir de décrocher un poste de quart-arrière. Les Saints l’ont fait jouer sur tout le terrain dès sa deuxième saison en 2018.

Cependant, il nourrissait toujours l’espoir de jouer le quart-arrière à temps plein pendant plusieurs années, perdant la compétition de départ contre Jameis Winston lors de l’intersaison 2021, puis passant officiellement à la fin serrée lors de l’intersaison 2022.

Les Saints ont changé son étiquette en quart-arrière cette saison, mais il n’est essentiellement un quart-arrière que de nom, continuant à jouer à plusieurs endroits et dans des équipes spéciales.

Hill a totalisé 11 touchés la saison dernière (sept au sol, deux passes, deux sur réception), et il mène l’équipe avec trois scores au sol cette saison.

Il a joué un rôle clé pour les Saints dans la résolution des problèmes de la zone rouge au cours des trois derniers matchs, obtenant un premier essai ou marquant un touché dans la zone rouge neuf fois (contre seulement deux premiers essais au cours des six premiers).

Les Saints (5-4) ont une fiche de 2-1 dans ces matchs et sont au sommet de la NFC Sud après les Falcons d’Atlanta (4-5), les Buccaneers de Tampa Bay (3-5) et les Panthers de la Caroline (1-7). perdu dimanche.

Carr a déclaré qu’avant de signer avec les Saints, il les voyait retirer l’ancien quart-arrière Drew Brees du terrain pour Hill et ne comprenait pas exactement pourquoi ils le faisaient. Il ne lui fallut pas longtemps pour avoir la vision.

“De loin, je me disais : ‘Mec, ils font sortir Drew du terrain ?'”, a déclaré Carr. “Ensuite, vous arrivez ici et vous vous dites : ‘Je vois pourquoi. Ce type est plutôt bon.’ Il est formidable dans ce qu’il fait pour nous : compétiteur ultime, grand ami. Il a été incroyable avec moi depuis que je suis arrivé ici. Je le célèbre chaque fois que j’en ai l’occasion.

“Cela n’arrive tout simplement pas tout le temps, un gars qui peut passer de l’ailier rapproché au porteur de ballon aux équipes spéciales, bloquer sur un retour de botté de dégagement, jouer à l’ailier rapproché, devenir quart-arrière et jouer [blocking] destinataire. Cela n’arrive pas tout le temps. »