Ensuite, nous avons regardé Tayshia et Zac se préparer très lentement pour la proposition, et ils ont tous deux parlé pendant un long moment avec quelques pauses maladroites (qui ont dit à Tayshia de s’arrêter et de paniquer après « Je sais que j’ai dit que je t’aimais mais … ? « ) avant d’en finir avec la viande.

«Tu as vraiment réveillé mon cœur, et oui, c’est réel, je le sens aussi», dit-elle. «Et je veux créer plus de traditions et sauter dans les fontaines du monde entier avec toi. Je suis prêt à héler un taxi. Je suis prêt à commencer une vie avec toi. Mais aussi, je t’aime, Zac Clark. Et Je ferai absolument tout pour garder ce grand sourire sur votre visage, parce que vous faites tout pour garder un immense sourire sur le mien. »

Zac s’est finalement mis à genoux et a proposé.