Tayshia Adams s’ouvre sur ce qu’elle croit Chris Harrisonla défense de Bachelier concurrent Rachael Kirkconnell était inacceptable.

Sur le podcast Tayshia’s Wondery Clickbait avec Bachelor Nation, qu’elle co-anime aux côtés de Joe Amabile et Natasha Parker, l’ancien Bachelorette Le leader a parlé de la controverse sur les réseaux sociaux de Rachael et de la réaction de Chris à ce sujet, que beaucoup de Bachelor Nation ont qualifiée de problématique.

Cette semaine, un utilisateur de Reddit a partagé une photo de Rachael, qui est toujours en lice pour Matt James‘cœur sur le spectacle, assister à une fraternité formelle de « bal sur le thème de plantation antebellum », une tradition raciste qui est largement critiquée pour sa glamourisation de l’esclavage. . Matt est le tout premier Black Bachelor de Bachelor Nation.

Dans une interview du 9 février sur Supplémentaire avec Rachel Lindsay, Premier chef noir de Bachelor Nation, l’hôte a défendu Rachael de la colère des médias sociaux.

« Je n’en ai pas parlé à Rachael », a déclaré Chris. «Et c’est, encore une fois, où nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne – encore une fois ce truc de juge-jury-bourreau – où les gens sont juste en train de déchirer cette fille. la vie à part et plonger dans, par exemple, le bilan électoral de ses parents et de ses parents. C’est incroyablement alarmant de regarder ça. Je n’ai pas encore entendu Rachael parler de ça. Et jusqu’à ce que j’entende cette femme avoir la chance de parler, qui est Je dois dire tout ça? «