Tayshia Adams et Zac Clark célèbrent Noël à New York.

La bachelorette couple s’est rendu sur Instagram le jeudi 24 décembre pour publier quelques photos d’eux-mêmes voyageant dans la Grosse Pomme. «Noël est arrivé tôt», a écrit Zac sous-titré un doux cliché du duo à bord d’un avion.

Les deux ont certainement beaucoup à célébrer. Plus tôt cette semaine, les fans ont regardé Tayshia accepter une proposition de Zac pendant La bachelorette saison finale. Après avoir raconté leur romance à plusieurs médias, les stars de la télé-réalité ont noté qu’elles étaient prêtes pour un peu de détente.

« Nous sommes privés de sommeil au maximum », a déclaré Tayshia à ses abonnés le mercredi 23 décembre. « Nous n’avons pas dormi depuis la finale d’hier. Nous avons commencé à faire de la presse à 2 heures du matin aujourd’hui, et je dois faire mes valises pour partir pour New York à 5 heures du matin, et je tergiverse en participant à mes histoires. «

Et quand elle est montée dans l’avion, elle a écrit: « Honnêtement, je ne sais même pas comment je suis arrivée ici. LOL. Équipe pas de nuit de sommeil 2. Bonne veille de Noël! »