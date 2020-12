Après tant de saisons d’engagements ratés, d’horribles ruptures maladroites et de mères en colère, il est certainement agréable de terminer une saison de la Bachelier franchise si … heureusement.

Sur la finale de la nuit dernière, Tayshia Adams s’est fiancé à Zac Clark et c’était le moins bizarre ou sceptique que nous ayons ressenti à propos de l’une de ces finales depuis des années. Tayshia savait clairement ce qu’elle faisait, Zac était clairement très amoureux d’elle, et les deux avaient l’air absolument ravis. nous étaient ravis d’avoir eu une fin qui ne se sentait pas dégoûtante.

L’avenir s’annonce radieux pour le couple, et cet avenir commence tout de suite selon eux. Après des mois de va-et-vient incognito entre Los Angeles et New York, Tayshia s’est rendue à New York pour être avec son nouveau fiancé.

« Je n’ai pas de billet de retour pour le moment », a-t-elle dit à E! Nouvelles. « Donc ça marche maintenant pour nous. »