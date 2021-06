Taylour Paige sur ‘Zola’, Grace et être plus gentille avec elle-même

Mais lorsque Stefani emmène Zola en Floride pour gagner de l’argent en dansant, les choses échappent dangereusement au contrôle de ce dernier : il y a un programme de prostitution, un proxénète (Colman Domingo) et d’autres affaires louches. Zola navigue dans ces circonstances de plus en plus chaotiques tout en partageant son dialogue intérieur sur la façon dont tout cela est dérangeant.

Le changement de code – ou « assimilation et survie », comme l’a décrit l’actrice – s’est avéré utile tout au long de son interprétation du personnage principal de « Zola », la nouvelle comédie dramatique du réalisateur Janicza Bravo. Dans le film, inspiré de la vraie vie de Zola fil de tweet viral , Paige joue une strip-teaseuse qui vibre rapidement avec Stefani, une strip-teaseuse blanche (Riley Keough) avec des cornrows et un blaccent.

« J’ai une voix de tante, ma voix d’écolière blanche instruite, mon lycée », commence-t-elle lors d’un appel vidéo depuis la Bulgarie, où elle tourne « The Toxic Avenger ». Avant qu’elle ne continue, l’une de ces voix s’arrête pour clarifier sa déclaration. « Quand je dis » éduqué en blanc « , je ne dis pas qu’être blanc est éduqué. Je dis que je suis allé dans une université très blanche. J’étais entouré de beaucoup de Blancs, donc c’était une voix. Ensuite, il y avait la voix observant ses amis blancs faire des choses folles « où je me dis: » Oh, non. Vous, les Blancs, êtes fous.

Paige, 30 ans, est maintenant connue pour son jeu d’acteur (ses crédits de film incluent « Ma Rainey’s Black Bottom »), mais en grandissant à Inglewood, en Californie, elle était danseuse sous la tutelle de Debbie Allen, et a ensuite travaillé comme Laker de Los Angeles. Fille. Elle revient sur ces années en tant que jeune femme consciente d’elle-même aux prises avec le «dégoût de soi générationnel» avec plus de compassion maintenant. « Parce que je me suis donné la grâce, j’ai une disponibilité différente pour les rôles que j’ai toujours voulu. Avant d’auditionner pour ma personnalité et auditionner pour un rôle. Donc, tout le monde mentait.

Je suis toujours cet être humain essayant de le comprendre jour après jour. J’essaie de vivre ma vérité dans ma narration et dans ma vie, ma spiritualité. Il n’y a pas d’arrêt et de départ pour ce que j’ai l’impression d’essayer d’apprendre en tant qu’humain.

Quand j’entends « percée », c’est comme « OK, mais qu’est-ce qu’on attend de moi ? Qu’est-ce qu’on attend des femmes noires ? » Je veux juste être un pont pour ce qui se passe lorsque vous restez concentré, patient et gentil et que vous dites la vérité.

D’où vient votre spiritualité ?

J’ai toujours été un chercheur et un philosophe et un penseur profond. Comme : « Qu’est-ce que je fais ici ? » Depuis l’âge de 5 ans, je pensais beaucoup à la mort et à mon existence. Ma mère m’a eu à presque 40 ans, c’est donc une génération complètement différente et une pensée très basée sur la peur. Mes propres insécurités ont été projetées sur moi à cause du dégoût de moi-même de ma mère. J’aurais juste aimé être plus gentil avec moi-même plus tôt et pouvoir distinguer quelle voix était la mienne. En voyant la façon dont ma mère s’est affirmée et a vécu [affected] moi dans le bon et dans le mauvais sens. Parce que j’ai pensé: « Le temps presse, et je dois comprendre cela. » J’ai changé cette peur en « Le temps est éternel, mais qu’allez-vous en faire ? »

Est-ce que jouer Zola vous a aidé à réaliser quelque chose sur la façon dont vous vous déplaciez auparavant dans le monde dans votre propre corps en tant que danseur ?

Je danse depuis que je suis toute petite. Je l’ai aimé. Mais je suis arrivé à un âge où il y a de la pression et j’étais fatigué. Je voulais arrêter. Mais j’avais une bourse. Ma mère ne me laisserait pas. Vos fesses grossissent tout d’un coup et vous traversez la puberté, et vous devez être super maigre comme tout le monde.