Taylor Swift vue sur la côte du New Jersey avant le mariage de Jack Antonoff – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Ce n’est pas une surprise que Taylor Swift33 ans, a été aperçue sur la côte du New Jersey le 18 août, en tant qu’amie et collaboratrice de longue date, Jack Antonoff39 ans, est sur le point de se marier Margaret Qualley, 28 ans, ce week-end. Non seulement le hitmaker « Anti-Hero » a été repéré au restaurant Black Whale à Beach Haven, mais ses amis Zoé Kravitz et acteur Channing Tatum étaient également présents !

Tout en se rendant au restaurant populaire, Taylor avait l’air chic sans effort dans un haut court sans bretelles avec une jupe noire assortie. Elle avait attaché ses tresses dorées dans un chignon bas et accessoirisé son look avec un sac à main noir. Pendant ce temps, Zoe, a secoué un ensemble similaire à sa meilleure amie A-lister, alors qu’elle a opté pour une robe longue noire moulante. Le Magic Mike La star avait l’air pimpante dans une chemise vert sauge monochrome et un pantalon de costume assorti.

Lorsque la gagnante du Grammy et ses amis sont entrés dans la salle, beaucoup de ses fans ont pu être entendus crier son nom et exprimer leur «amour» pour elle. Peu après vidéos de la chanteuse a atterri sur les réseaux sociaux, nombre de ses fans ont profité des commentaires pour réagir. « elle a l’air incroyablegggg [sic] [heart eyes] », un fan tweetétandis qu’un autre a jailli, « ELLE A L’AIR TELLEMENT MIGNONNE. » Un fan séparé était tellement amoureux de la tenue de Taylor qu’ils ont exprimé leur espoir qu’elle partage des photos en la portant. « S’il vous plaît dites-moi que nous aurons des photos avec ce look parce que la tenue est TOUT », ils évanoui.

L’homme de 33 ans et d’autres célébrités sont en ville pour le mariage de Jack qui aura lieu le 19 août à Long Beach Island, dans le New Jersey. Taylor et Jack sont amis depuis plus d’une décennie, comme le savent Swifties, et ils ont d’abord travaillé ensemble sur « Sweeter Than Fiction » en 2013. Depuis lors, il est devenu très proche de Taylor et a même produit son cinquième album, 1989. D’autres artistes célèbres avec lesquels il a travaillé incluent Lana del Rey, Lorde, Saint-Vincent, Sia, Brindilles FKA, Sara Bareilleset plus.

Jack et Margaret se sont fiancés en mai 2022, comme PERSONNES rapporté à l’époque. Il a commencé à fréquenter le Il était une fois… à Hollywood star en 2021, trois ans après avoir arrêté de fumer avec Filles étoile Léna Dunham. En juillet 2021, Jack a dit NME à propos de son admiration pour Taylor. « Je l’ai vue changer l’industrie de la musique de première main », a-t-il déclaré à l’époque. « Elle est incroyable d’être une championne et d’améliorer les choses pour les générations à venir. Elle a une longue histoire d’exposer à juste titre une véritable obscurité dans l’industrie de la musique. Et j’en suis personnellement reconnaissant, en dehors de notre amitié et de notre relation de travail, tout comme un artiste. Elle m’a posé des questions que beaucoup de gens ont peur de poser.