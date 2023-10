Taylor Swift vole la vedette à New York lors d’un dîner avec Blake Lively, Sophie Turner et Brittany Mahomes

Taylor Swift a dominé les rues de New York samedi, dînant avec un groupe de femmes étoilées.

La popstar est arrivée au Ballato d’Emilio à SoHo, main dans la main avec son ami de longue date Blake Lively. Les femmes avaient l’air joviales lorsqu’elles entraient dans le haut lieu des célébrités pour le dîner.

Swift portait un ensemble entièrement noir tandis que Lively a opté pour un look plus dépareillé.

La sœur aînée de Lively, Robyn, a également rejoint les femmes.

L’actrice de « Game of Thrones », Sophie Turner, qui vit actuellement un divorce amer avec son ex-mari Joe Jonas (l’un des ex-petits amis de Swift), a également été aperçue en train d’arriver au restaurant. Depuis qu’elle et Jonas ont annoncé leur divorce début septembre, Swift a apparemment accueilli Turner dans sa célèbre équipe de filles. Les deux ont été photographiés ensemble à plusieurs reprises.

Swift aurait prêté son appartement de Tribeca à Turner et à ses jeunes filles alors que la procédure de divorce avec Jonas se poursuit.

Un nouvel ajout à la liste d’amis célèbres de Swift était Brittany Mahomes, l’épouse du quart-arrière du Chief de Kansas City, Patrick Mahomes.

Swift a été lié à l’ailier rapproché Travis Kelce, qui se trouve également être la cible n°1 de Mahomes sur le terrain.

Swift a pratiquement cassé Internet le week-end dernier lorsqu’elle a assisté au match de Kelce au Arrowhead Stadium. Sa présence a solidifié les rumeurs de romance avec Kelce, qui avait déjà exprimé son intérêt pour la star. Elle était assise dans une suite avec la mère de Kelce, Donna.

Après le match, Swift semble a quitté le stade avec Kelce dans sa voiture.

Kelce a récemment partagé sur son podcast qu’il était ravi que Swift ait accepté son invitation à venir à l’un de ses jeux. « Merci à Taylor pour s’être arrêté. C’était plutôt culotté », a-t-il déclaré sur son podcast « New Heights » avec son frère Jason. « Je pensais juste que c’était génial de voir que tout le monde dans la suite n’avait que de belles choses à dire sur elle, vous savez, les amis et la famille. Elle était magnifique. Tout le monde parlait d’elle sous un grand jour. Et en plus de ça, vous Je sais, la journée s’est parfaitement déroulée – pour les fans des Chiefs, bien sûr. »

Swift devrait assister au match de Kelce contre les Jets de New York au MetLife Stadium pour le « Sunday Night Football ».