Taylor Swift voit Travis Kelce, les Chiefs de Kansas City

Travis Kelce a mis le ballon dans le camp de Taylor Swift, et elle a finalement fini par l’amener au stade Arrowhead.

Appelez ça comme vous voulez. C’est sorti du bois maintenant.

Le 12 fois lauréat d’un Grammy Award a profité d’une invitation du groupe All-Pro pour voir les Chiefs de Kansas City affronter les Bears de Chicago au Arrowhead Stadium dimanche. Swift était parée de rouge et de blanc alors qu’elle regardait aux côtés de la mère de Kelce, Donna, depuis l’une des suites vitrées un après-midi ensoleillé à Kansas City.

Swift a toujours été réticente à parler de sa vie personnelle en public, mais des rumeurs circulent à propos de la superstar de la pop et du joueur de football. Ils ont commencé lorsque Kelce a déclaré sur son podcast « New Heights » qu’il était déçu de ne pas avoir eu la chance de rencontrer Swift et de lui offrir un bracelet d’amitié lors de son arrêt à Kansas City lors de sa tournée Eras.

Puis, lors d’une apparition dans « The Pat McAfee Show », Kelce a déclaré : « J’ai lancé la balle dans son camp et je lui ai dit : ‘Je t’ai vue faire vibrer la scène dans Arrowhead. Tu devrais peut-être venir me voir faire vibrer la scène. à Arrowhead et voyez lequel est le plus éclairé.

Presque tout le monde a essayé de salir Swift et Kelce, harcelant même son frère et centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce pour plus de détails. Il a été interrogé sur la relation potentielle sur le 94.1 WIP à Philadelphie.

« Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans la vie amoureuse de Travis. J’essaie de garder ses affaires comme ses affaires et de rester en dehors de ce monde », a déclaré Jason Kelce. « Mais cela dit, je pense qu’il va très bien et je pense que tout est vrai à 100 %. »

Swift, dont le vaste catalogue de chansons comprend « Call It What You Want » et « Out of the Woods », est en pause dans sa tournée Eras, qui reprend le 9 novembre à Buenos Aires, en Argentine.