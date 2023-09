Taylor Swift voit Travis Kelce et les Chiefs de Kansas City jouer

Travis Kelce a mis le ballon dans le camp de Taylor Swift, et elle a finalement fini par l’amener au stade Arrowhead.

Le 12 fois lauréat d’un Grammy Award a profité d’une invitation du groupe All-Pro pour voir les Chiefs de Kansas City affronter les Bears de Chicago au Arrowhead Stadium dimanche. Swift était parée de rouge et de blanc alors qu’elle regardait aux côtés de la mère de Kelce, Donna, depuis l’une des suites vitrées un après-midi ensoleillé à Kansas City.

Elle a aussi eu tout un spectacle. Kelce a saisi une passe de 3 verges au troisième quart et les champions en titre du Super Bowl ont remporté une victoire de 41-10.

Kelce n’a pas parlé aux journalistes par la suite, mais il a été aperçu laissant Arrowhead avec Swift à ses côtés.

Parlez d’être au bon endroit au bon moment ! Taylor Swift et Travis Kelce quittent Arrowhead ensemble après le match. #Ours #ChefsRoyaume #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme -Jarrett Payton (@paytonsun) 25 septembre 2023

« Il m’a dit à la dernière minute » que Swift allait venir au match, a déclaré le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, qui a récolté 272 verges et trois scores. « Certaines choses avec Trav, il le dit et on ne sait pas si c’est vrai ou pas, il le dit si calmement. »

Swift est en pause dans sa tournée Eras, qui reprend le 9 novembre à Buenos Aires, en Argentine.

Swift a toujours été réticente à parler de sa vie personnelle en public, mais des rumeurs circulent à propos de la superstar de la pop et du joueur de football. Ils ont commencé lorsque Kelce a déclaré sur son podcast « New Heights » qu’il était déçu de ne pas avoir eu la chance de rencontrer Swift et de lui offrir un bracelet d’amitié lors de son arrêt à Kansas City lors de sa tournée Eras.

Puis, lors d’une apparition dans « The Pat McAfee Show », Kelce a déclaré : « J’ai lancé la balle dans son camp et je lui ai dit : ‘Je t’ai vue faire vibrer la scène dans Arrowhead. Vous devrez peut-être venir me voir faire vibrer la scène à Arrowhead et voir lequel est un peu plus éclairé.’

Presque tout le monde a essayé de salir Swift et Kelce, harcelant même son frère et centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce pour plus de détails. Il a été interrogé sur la relation potentielle sur le 94.1 WIP à Philadelphie.

«Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans la vie amoureuse de Travis. J’essaie de garder son entreprise comme son entreprise et de rester en dehors de ce monde », a déclaré Jason Kelce. « Mais cela dit, je pense qu’il va très bien et je pense que tout est vrai à 100%. »

Presque tout le monde dans le vestiaire de Kansas City a plaisanté sur leur ailier rapproché et leur nouveau fan célèbre dimanche, y compris l’entraîneur Andy Reid, qui a plaisanté en disant: « Je les ai piégés ».

«Je ne suis pas un grand Swifty», a déclaré le joueur de ligne offensive des Chiefs Trey Smith. « Mais peut-être qu’elle est un porte-bonheur. Pourquoi pas? »