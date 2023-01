Taylor Swift vient de vivre son année la plus créative à ce jour

Si vous connaissez la chanteuse Taylor Swift, vous connaissez probablement aussi l’auteur-compositeur Taylor Swift, et vous connaissez peut-être aussi l’acteur Taylor Swift. Mais la réalisatrice Taylor Swift et le docteur Taylor Swift ? Nous ne les avons vraiment rencontrés que cette année. Et s’il vous arrivait de les manquer, il n’est pas trop tard pour faire connaissance.

L’année écoulée a été importante pour Swift. En fait, ça a été énorme. En octobre, elle a sorti son 10e album studio, Midnights, qui est devenu l’album le plus écouté en une seule journée sur Spotify et a été le premier album à occuper toutes les 10 premières places du Billboard Hot 100. Le mois suivant, lorsque les billets pour les États-Unis l’étape de sa tournée Eras 2023 a été mise en vente, la demande était si forte Ticketmaster a été contraint de s’excuser auprès des fans pour ne pas avoir anticipé le volume des ventes, ce qui a incité le ministère américain de la Justice à lancer une enquête antitrust sur l’entreprise. La tournée est sur la bonne voie pour atteindre 591 millions de dollars rien qu’aux États-Unis, selon Panneau d’affichage.

Mais le succès culturel grand public de Midnights et de la tournée Eras pourrait facilement obscurcir la véritable histoire de Swift en 2022, qui a été celle de l’étirement créatif des ailes et de la liberté de son nerd intérieur. Il est devenu clair au cours des 12 derniers mois que si votre perception de Swift est toujours uniquement celle d’un artiste country devenu popstar, elle est dépassée.

“En tant qu’auteur-compositeur, je n’ai jamais été capable de rester assis ou de rester trop longtemps dans un lieu créatif”, a déclaré Swift dans son discours d’ouverture à l’Université de New York en juin, où elle a reçu un doctorat honorifique cette année.

Cette année l’a sans doute vue voyager dans des endroits plus créatifs que jamais. Grâce à ses apparitions au festival du film, ses premiers prix pour la réalisation de son court métrage, All Too Well, et l’annonce de son passage imminent à la réalisation de son premier long métrage, c’est l’année où Swift est devenue une femme des arts de la Renaissance. .

Avec Lady Gaga et Beyonce comme pairs, Swift, 33 ans, est loin d’être le seul modèle pour cela. Elle fait partie d’une tradition marquante de femmes dans le divertissement qui ne se contentent pas de rester dans leurs voies, de manière créative. Swift a longtemps expérimenté d’autres formes artistiques, y compris la peinture et la poésie, mais son incursion dans le cinéma devient de plus en plus centrale dans une trajectoire de carrière marquée par une détermination innée à progresser de manière créative.

Mieux vaut croire qu’elle est ornée de bijoux

Il y a plus d’un an, en novembre 2021, Swift sortait All Too Well: The Short Film, pour coïncider avec la sortie de l’album Red: Taylor’s Version. Mettant en vedette Sadie Sink et Dylan O’Brien, le film a donné vie à la version de 10 minutes tant demandée de son ancien tube dormant.

Le film, un portrait intime d’une relation émotionnellement chargée, a été écrit et réalisé par Swift et a fait d’elle la première artiste à remporter un MTV Video Music Award pour une vidéo autodirigée. Plusieurs publications, dont Vogue, ont fait pencher le film pour une nomination aux Oscars 2023, mais il n’a pas fait partie de la liste restreinte lors de son annonce la semaine dernière.

Même si All Too Well n’est pas destiné à un Academy Award, cela a valu à Swift un certain nombre de fans de haut niveau dans l’industrie. Le réalisateur Guillermo Del Toro a déclaré au magazine W ce mois-ci que Swift et lui s’étaient rencontrés récemment pour parler de cinéma et qu’il avait partagé avec elle un certain nombre de livres sur les contes de fées et les mythes.

“C’est une réalisatrice très accomplie, elle est incroyablement articulée et profonde sur ce qu’elle essaie de faire – et sur ce qu’elle va faire”, a-t-il déclaré, ajoutant que leur conversation était “des plus stimulantes et gratifiantes”.

Ceux qui ont déjà travaillé avec elle dans son rôle de réalisatrice louent également ses compétences. “Je pense que Taylor Swift a été mal castée”, a déclaré Ethan Tubman, qui a travaillé comme concepteur de production sur tous les projets de réalisation de Swift jusqu’à présent, lors du SCAD Savannah Film Festival en octobre. “Je pense que nous la connaissons tous comme une auteure-compositrice-interprète phénoménale. Mais c’est une réalisatrice qui se trouve être une auteure-compositrice-interprète.”

Même si elle n’a pas fait partie de la liste restreinte des Oscars pour la réalisation en 2023, elle a toujours une chance dans une autre catégorie.

La capacité de Swift à utiliser ses talents de narratrice pour relier les disciplines créatives est déjà bien établie, en particulier lorsqu’il s’agit d’écrire des chansons pour des films. Elle a écrit un certain nombre de chansons pour des projets cinématographiques au fil des ans, notamment Safe and Sound pour Hunger Games et Beautiful Ghosts pour le film Cats, dans lequel elle a également joué. Mais peu ont été aussi acclamées par la critique que la chanson Carolina, que Swift a sorti. en juin pour l’adaptation cinématographique du roman Where the Crawdads Sing de Delia Owen.

Dans la publication musicale Choc, Nick Annan a fait l’éloge du travail de Swift sur Carolina pour “avoir en quelque sorte distillé le travail de Delia Owens – dans toute son ampleur et sa profondeur – en une chanson d’une brièveté et d’une puissance réelles”. Cela lui a déjà valu une nomination aux Golden Globes pour la meilleure chanson originale et fait partie de la liste restreinte des Oscars pour la même catégorie, ouvrant la voie à une potentielle nomination aux Oscars en janvier.

Parlez et devenez viral

Tout le monde n’est pas aussi impressionné par la carrière cinématographique naissante de Swift. De nombreuses personnes sur “film Twitter” étaient particulièrement perplexes face à son inclusion plus tôt ce mois-ci dans la gamme Variety’s Directors on Directors (une série annuelle présentant des conversations entre les meilleurs cinéastes). Il l’a vue en conversation avec Martin McDonagh, réalisateur du film acclamé par la critique Banshees of Inisherin.

Les cinéphiles ont été ennuyés par tout, du fait que Swift n’est pas allée à l’école de cinéma (ce qu’elle a reconnu) au fait que sa première incursion dans le cinéma est un “clip musical glorifié” (Kyndall Cunningham, la bête quotidienne) – jamais N’oubliez pas que de nombreux cinéastes à succès ont commencé de cette façon. Les critiques ont fait valoir que la place de Swift aurait dû être attribuée à une femme plus établie dans le cinéma et que la participation de Swift était un exercice de marque de sa part.

“L’objectif final est clairement que Swift se fasse plaisir auprès des cinéphiles et obtienne la nomination aux Oscars dont elle rêve”, a déclaré Cunningham. Il est juste de dire que la plupart des artistes et des célébrités intensifient leur publicité lorsqu’ils ont un projet à promouvoir ou à l’approche de la saison des récompenses. Swift ne serait pas unique dans ce cas.

En fin de compte, elle s’est montrée bien préparée à s’engager de manière critique dans le travail de McDonagh et avec l’humilité requise pour quelqu’un au début d’une carrière cinématographique. “Chaque fois que je m’assois avec quelqu’un comme vous qui fait un travail que j’adore, que je respecte, c’est instructif pour moi”, lui a-t-elle dit.

Ceux qui sont déterminés à garder l’industrie cinématographique de Swift doivent être conscients que leur scepticisme ne fera probablement que la rendre plus déterminée. Elle a fait face à la même résistance dans l’industrie de la musique à maintes reprises, depuis qu’elle était une adolescente courageuse avec un rêve de déposer des CD de démonstration de karaoké dans les boîtes aux lettres des dirigeants de la musique à travers Nashville. Et nous savons tous comment cela s’est passé pour elle – avec une carrière musicale mondiale couvrant plusieurs genres et décennies.

Dans la chanson Karma, extraite de son nouvel album Midnights, Swift aborde de front la longévité de sa carrière. “Demandez-moi pourquoi tant de choses s’estompent, mais je suis toujours là”, ronronne-t-elle, alors que les mots “Je suis toujours là” résonnent dans des tonalités ascendantes, réitérant son point de vue.

Le karma peut ou non jouer un rôle dans le succès continu de Swift, mais un facteur plus facilement attribuable est son approche presque savante pour apprendre et affiner son métier. Faire ses devoirs pour interviewer McDonagh était loin d’être unique. Le même travail de préparation assidu était en évidence lorsqu’elle a interviewé Pattie Boyd pour Bazar de Harper en 2018 et Paul McCartney pour Pierre roulante en 2020.

Et si elle vous disait qu’elle est un cerveau ?

Ne vous y trompez pas, Taylor Swift est une polymathe, une éternelle étudiante du processus créatif sous toutes ses formes. Il est peut-être approprié, alors, que cette année NYU lui ait décerné un doctorat honorifique en beaux-arts.

La validité des titres honorifiques est vivement débattue, en particulier dans le milieu universitaire, et cela ne nuit certainement pas à la réputation mondiale de NYU d’avoir une star avec un historique de stades remplis prenant la parole lors de sa cérémonie d’ouverture. Mais Swift ne cache pas son penchant pour l’apprentissage constant.

Depuis les premiers jours de sa carrière musicale, elle a étudié avec diligence la musique, les musiciens et l’industrie de la musique. Elle est peut-être si prolifique ces jours-ci qu’elle rend facile la production d’albums à succès, mais presque tout ce que nous devons savoir sur cette compétence peut être retracé à la façon dont, enfant, elle a pratiqué sa guitare à 12 cordes jusqu’à ce que ses petits doigts saignent, après avoir appris que ce serait trop complexe pour elle, tout en étudiant avidement des documentaires sur des artistes country.

Maintenant, elle fait la même chose avec le cinéma. Au cours des Festivals du film international de Toronto et de Tribeca cette année, Swift a répertorié un vaste éventail d’influences (de Kramer contre Kramer à Marriage Story) et a discuté de la manière dont le temps considérable qu’elle a passé sur les plateaux de plus de 60 vidéoclips fournis terrain fertile pour acquérir les nombreuses compétences dont elle a besoin pour prendre progressivement un contrôle plus créatif dans les projets cinématographiques.

“Ce n’était pas comme si je m’étais réveillée un jour et que je me disais : ‘Tu sais ce que je veux faire ? Direct'”, a-t-elle déclaré au TIFF. Au lieu de cela, il s’agissait d’un processus de “petits pas”, qui a commencé avec son ingérence dans les montages et son implication dans l’écriture de traitements il y a environ 10 ans, avant de passer plus tard à l’écriture de listes de plans et à assumer le rôle de co-réalisateur.

“Les listes de choses que j’absorbais sont devenues si longues que j’ai finalement pensé que je voulais vraiment faire ça”, a déclaré Swift à Mike Mills, qui l’a interviewée à Tribeca.

Cela aide qu’elle ait tendance à rechercher des collaborateurs qui peuvent également jouer le rôle de mentors. Elle a passé des heures à parler avec Lana Wilson, qui a réalisé son documentaire Miss Americana pour Netflix.

Dans le discours d’ouverture de Swift à NYU, elle a expliqué comment elle avait grandi en imaginant une expérience universitaire typique pour elle-même. Au lieu de cela, elle a opté pour une carrière qui nécessite toute une vie d’affiner ses compétences en écriture pour maintenir son avantage créatif.

“Tout ce que je fais n’est qu’une extension de mon écriture, qu’il s’agisse de réaliser des vidéos ou un court métrage, de créer les visuels d’une tournée ou de monter sur scène”, a-t-elle déclaré au public de NYU. “Tout est lié par mon amour du métier, le frisson de travailler sur des idées et de les réduire et de tout peaufiner à la fin.”

C’est un véritable héritage

Tout cet aperçu de son processus artistique est une autre raison pour laquelle 2022 a été une année inhabituelle pour Swift. Malgré le lancement d’un album à succès, elle a parlé en public beaucoup plus souvent qu’elle n’a chanté au cours des 12 derniers mois. Les performances en direct de la star ont été rares et ont été en grande partie une note de bas de page surprise au cours d’un autre événement.

L’année prochaine sera très différente. Ce sera consommé par une tournée qui est déjà l’événement culturel le plus médiatisé de 2023. Ce sera une année de justaucorps ornés de bijoux, se penchant de la scène pour saisir les mains des fans et accumulant des heures interminables d’exigences physiques et émotionnelles. temps de représentation.

Pourtant, comme nous l’avons appris ce mois-ci, Swift est également en ligne pour réaliser son premier long métrage avec Searchlight Pictures, le studio derrière The Shape of Water et Nomadland (qui ont tous deux remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur). En plus d’écrire un album record cette année, Swift a écrit un scénario complet dont elle prendra la direction créative, ajoutant la scénariste Taylor Swift à sa longue liste de surnoms potentiels.

“Taylor est une artiste et une conteuse unique en son genre”, Variety cité Les présidents Searchlight, David Greenbaum et Matthew Greenfield, ont déclaré. “C’est une véritable joie et un privilège de collaborer avec elle alors qu’elle se lance dans ce nouveau voyage créatif passionnant.”

Avec, cette année seulement, les empreintes digitales créatives de Swift sur un album acclamé par la critique, des plans pour une tournée déjà record et un projet de film à venir d’un studio avec une crédibilité sérieuse, nous assistons à un artiste qui se transforme en auteur sous nos yeux .

“Je me sens définitivement plus libre de créer maintenant”, Swift dit McDonagh, expliquant le rythme rapide auquel elle travaille actuellement. “Plus vous créez d’art, j’espère que moins vous vous mettez de pression. C’est juste une phase dans laquelle je suis en ce moment.”

Une phase peut-être, mais tout comme lorsqu’elle est passée d’une artiste country à une pop star, la libération de se lancer tête première dans le cinéma semble avoir mis quelque chose de nouveau en mouvement pour Swift. Alors que sa tournée Eras marque l’aboutissement de toutes ses réalisations professionnelles jusqu’en 2022 inclus, une nouvelle ère a également commencé pour la star cette année. Et si l’on se fie aux tendances passées, le meilleur de Swift est peut-être encore à venir.