Taylor Swift va réenregistrer ‘Red’ avec 30 chansons : tout ce que nous savons

Taylor Swift est en train de réenregistrer un autre album – et c’est celui que ses fans connaissent « All Too Well ».

Après une bataille publique avec l’exécutif musical Scooter Braun, qui a acheté les masters de six de ses albums en 2019, Swift a révélé vendredi qu’elle réenregistrerait son quatrième album studio « Red », dont la sortie est prévue le 19 novembre.

« Red (Taylor’s Version) » sera le deuxième album réenregistré par l’auteur-compositeur-interprète, qui a sorti « Fearless (Taylor’s Version) » en avril.

« Musicalement et lyriquement, Red ressemblait à une personne au cœur brisé », a écrit Swift dans une note avec elle. tweeter. « C’était partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui d’une manière ou d’une autre s’emboîtent tous à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage et torturé par les souvenirs du passé. »

En prime surprise, Swift a promis que la nouvelle version comprendra toutes les chansons destinées à sa sortie originale, notant que « l’une d’entre elles dure même dix minutes ».

« Parfois, vous devez en parler (encore et encore) pour que ce soit vraiment… fini. Comme votre ami qui vous appelle au milieu de la nuit à propos de son ex, je ne pouvais pas n’arrête pas d’écrire », a-t-elle écrit. « Ce sera la première fois que vous entendez les 30 chansons qui devaient continuer sur Red. »

« Fearless (Taylor’s Version) » a donné aux fans 27 pistes : toutes les chansons des éditions originale et platine, six pistes inédites du coffre-fort et une chanson bonus.

En juin 2019, Swift a dénoncé publiquement le magnat de la musique Braun – qui dirige Justin Bieber, l’ancien ennemi de Swift, Ariana Grande et Kanye West – après avoir payé 300 millions de dollars pour acquérir l’ancien label de Swift, Big Machine Label Group, et par extension, les maîtres de La musique de Swift de ses six albums précédents.

En réponse, elle a révélé son intention de réenregistrer ses cinq premiers albums – « Taylor Swift », « Fearless », « Speak Now », « Red » et « 1989 » – tout en discutant avec Robin Roberts sur « Good Morning America » ​​en août 2019 .

« Oui, c’est vrai », a déclaré Swift après que Roberts lui ait demandé son intention de réenregistrer sa musique. « Et c’est quelque chose que je suis très enthousiaste à l’idée de faire parce que mon contrat dit qu’à partir de novembre 2020, donc l’année prochaine, je peux enregistrer des albums un à cinq encore une fois. Je suis très excité à ce sujet. »

Contributions : Sara Moniuzsko, Hannah Yasharoff