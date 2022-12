Taylor Swift va réaliser son premier long métrage pour Disney

Si c’était un film, en effet.

Taylor Swift ne fait que commencer une campagne aux Oscars pour son court métrage “All Too Well”, et elle a déjà conclu un accord avec Disney pour faire ses débuts en tant que réalisatrice.

L’auteur-compositeur-interprète a écrit un scénario original qui sera produit par Searchlight Pictures, le studio derrière les meilleurs films comme “Slumdog Millionaire”, “12 Years a Slave”, “Birdman” et “The Shape of Water”.

Swift a réalisé huit de ses propres vidéoclips depuis 2020 avant d’écrire et de réaliser le film de 14 minutes “All Too Well: The Short Film”, qui est éligible pour une nomination aux 95e Oscars annuels. Le court métrage est basé sur la chanson de Swift “All Too Well” et suit un petit ami manipulateur joué par Dylan O’Brien et une jeune femme jouée par Sadie Sink alors qu’ils tombent amoureux et ont finalement une rupture dévastatrice.

Les nominations aux Oscars seront annoncées le 24 janvier.

La nouvelle des débuts de Swift en tant que réalisateur de longs métrages survient quelques mois seulement après que le chanteur est entré dans l’histoire en tant que seul artiste solo à avoir remporté deux prix de la meilleure réalisation aux Video Music Awards de MTV. Elle est également la première artiste à remporter trois prix de la vidéo de l’année et la deuxième femme à réaliser la vidéo gagnante de la meilleure vidéo longue durée.

Plus récemment, Swift a fait la une des journaux après que Ticketmaster ait gâché la billetterie en prévente de sa prochaine tournée Eras.

Ticketmaster, propriété de Nation en direct , était censé ouvrir les ventes à 1,5 million de fans vérifiés de Taylor Swift le mois dernier avant la vente de billets au grand public. Cependant, plus de 14 millions d’utilisateurs ont afflué sur le site, y compris des bots, provoquant des retards et des blocages massifs sur le site. En fin de compte, 2 millions de billets ont été vendus lors de la prévente et la vente au grand public a été annulée, ont indiqué des représentants de la société.

Le fiasco a conduit le House Energy and Commerce Committee à écrire une lettre au PDG de Live Nation, Michael Rapino demandant à l’exécutif de clarifier le processus de billetterie de Live Nation pour la tournée Eras et de fournir une liste des mesures que l’entreprise prendra pour s’assurer que les consommateurs auront un meilleur accès aux divertissements en direct à l’avenir.

Swift, qui a travaillé pour ramener tout le marketing en interne, a publiquement critiqué l’entreprise pour avoir mal géré le processus de vente, mais sans le mentionner par son nom.

“Je ne vais donner d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient”, a-t-elle écrit dans un post Instagram le mois dernier. “C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir.”