Taylor Swift trouve un « immense sentiment de paix » avec Travis Kelce

Taylor Swift et Travis Kelce ont commencé à sortir ensemble l’été dernier

Travis Kelce s’avère être l’homme de Taylor Swift.

Il s’avère qu’il y a toujours eu une corde invisible reliant l’interprète de l’Eras ​​Tour à son copain, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, car il est un « protecteur » pour elle contre vents et marées.

La gagnante de 14 Grammy Awards aurait hâte de se marier avec son amant après avoir terminé la dernière étape de sa tournée record le 8 décembre.

Une source proche du cercle restreint de Swift a déclaré Page six que Kelce lui a apporté « un immense sentiment de paix » au milieu des turbulences de sa vie.

Le Antihéros La chanteuse a été confrontée à la menace d’un complot terroriste déjoué à Vienne, en Autriche, ce qui l’a obligée à annuler trois concerts à guichets fermés.

La chanteuse de 32 ans a de nouveau été critiquée en ligne après avoir explicité son alliance politique.

Au milieu de tous les hauts et des bas, Kelce l’a soutenue de bout en bout.

« Juste sa présence physique. Elle se sent plus en sécurité avec lui que quiconque qu’elle ait jamais connu ; elle sait qu’il ferait n’importe quoi pour elle et physiquement elle se sent protégée par lui, et elle aime ce sentiment. C’est une relation relativement nouvelle pour elle, du point de vue relationnel », a poursuivi la source.

« Travis est son protecteur dans tous les sens du terme. Il va s’assurer qu’elle est en sécurité physiquement et émotionnellement – ​​il ne fera rien d’insouciant ou d’imprudent avec elle », a ajouté la source.

Cela survient après que Swift ait adressé des remerciements affectueux à la star de la NFL lors de ses récents spectacles Eras Tour.

Kelce a également parlé de sa petite amie popstar sur son podcast De nouveaux sommetssaluant son courage d’avoir porté ses spectacles sous les pluies de Miami.