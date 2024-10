Taylor Swift troque son rouge à lèvres contre la teinte Maroc de Nars

Page Six peut être rémunéré et/ou recevoir une commission d’affiliation si vous achetez via nos liens. Les prix présentés sont sujets à changement.









Les Swifties ont passé des semaines à essayer d’identifier la couleur des lèvres que Taylor portait sur le tapis rouge des VMA 2024 – et mardi, sa maquilleuse de longue date a révélé la teinte. Getty Images pour MTV

Cela pourrait-il marquer la fin de l’ère « Rouge » de Taylor Swift ?

Le rouge à lèvres écarlate est la signature beauté de la superstar depuis plus d’une décennie – mais récemment, Swift a changé les choses avec une couleur cannelle chaude, idéale pour l’automne.

Après que la gagnante du Grammy ait porté la teinte mate la plus discrète sur le tapis rouge des VMA 2024 et lors du premier match des Chiefs de Kansas City de la saison, les fans ont frénétiquement essayé de déterminer sa teinte exacte, en vain.







Lorrie Turk a écrit sur son histoire Instagram que Swift portait Nars Maroc «pendant des années», y compris lors du premier match de la saison des Chiefs de Kansas City. Getty Images

Mais mardi, la maquilleuse de longue date de Swift, Lorrie Turka sauté sur Instagram pour remettre les pendules à l’heure, confirmant la teinte insaisissable comme Nars Maroc et ajoutant que Swift « l’a porté pendant des années ».

Sa version bullet du rouge à lèvres est actuellement épuisée, mais vous pouvez toujours vous procurer le rouge à lèvres Air Matte de la marque au Maroc chez Bloomingdale’s et Kohl’s.







Nars







Nars

Ce n’est pas le seul best-seller de Nars dans la trousse de beauté de Swift ; le chanteur de « Down Bad » est depuis longtemps fan du crayon à lèvres Dragon Girl de la marque, qui se trouve être en vente à 15 % de réduction dans le cadre des soldes beauté et parfums de Nordstrom.

Elle a vérifié la teinte « rouge sirène vif » dans plusieurs interviews au fil des ans, et a même montré le crayon sur une photo Instagram en coulisses avant le Met Gala 2014.







Séphora

Et dans une scène de son documentaire Netflix de 2020, « Miss Americana », Swift peut être vue en train d’utiliser une palette de joues abandonnée depuis qui comprend six nuances de blush Nars : Unlimited, Buzzed, Notorious, Kingpin, Bumpy Ride et Crave.

Ceux qui découvrent les fards à joues les plus vendus de la marque pourraient envisager le Nars Iconic Blush Duo exclusif à Nordstrom, qui comprend les nuances les plus populaires (et les noms suggestifs) de la société : Orgasm et Deep Throat.







Nordstrom

Pourquoi faire confiance au style Shopping de Page Six

Cet article a été rédigé par Elana Fishman, rédactrice fondatrice de Page Six Style. Elana applique son expertise en matière de mode et de beauté des célébrités au contenu achetable pour les autres fans en tant qu’animatrice de séries vidéo, notamment Essai de style, Coeur au panier et Scoop beauté – et en recherchant tous les styles portés par Taylor Swift afin que vous puissiez également les acheter. Elana consulte des stylistes célèbres sur les dernières tendances en matière de street style et de tapis rouge, recherche quelles marques et produits soutenus par des célébrités en valent la peine, et discute avec les stars elles-mêmes pour obtenir des recommandations en matière de beauté et de mode. Avant la création de Page Six Style en 2018, Elana a couvert la mode des célébrités chez Vox Media, Lucky, Marie Claire et Teen Vogue.