Taylor Swift, Travis Kelce : la NFL profite d’une relation

La NFL n’avait pas besoin d’un regain de popularité avant que Travis Kelce ne soit enchanté par Taylor Swift.

Ils accueilleront avec plaisir des millions de Swifties pour regarder cette histoire d’amour se dérouler.

La plus grande nouvelle de la semaine 3 n’est pas que Tua Tagovailoa et les Dolphins de Miami ont illuminé le tableau d’affichage contre Denver avec seulement la quatrième performance de 70 points de l’histoire de la NFL.

Ce n’était pas l’Arizona qui choquait Dallas, Houston qui bouleversait Jacksonville ou Matt Gay qui marquait quatre paniers de 50 verges pour aider Indianapolis à éliminer Baltimore.

Au lieu de cela, Swift a fait la une des journaux en se présentant simplement au stade Arrowhead pour regarder Kelce et le champion en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, détruire les tristes Bears de Chicago. La pop star a rejoint Donna Kelce dans une suite et a hypnotisé le monde avec son enthousiasme à couper le souffle, à faire battre le verre et à se cogner la poitrine.

Swift a ensuite quitté le stade avec Kelce et a accompagné le quadruple ailier rapproché All-Pro à une after-party avec ses coéquipiers.

Patrick Mahomes, double MVP du Super Bowl, a été impressionné.

« Elle était vraiment cool. Des gens bien », a déclaré Mahomes.

Andy Reid a plaisanté en disant qu’il jouait le rôle d’entremetteur.

« Je les ai organisés. Elle est formidable dans tout ce qu’elle fait. Je n’ai pas besoin de la rencontrer, mais si elle se retrouve avec Travis, j’aurai probablement la chance de la rencontrer », a déclaré Reid.

Même Bill Belichick a partagé ses réflexions sur le nouveau couple puissant des États-Unis.

« Eh bien, je dirais que Travis Kelce a réalisé beaucoup de gros succès au cours de sa carrière. Ce serait le plus gros », a déclaré Belichick dans une interview à la radio sur WEEI à Boston.

Il n’y a pas moyen de se débarrasser du buzz Swift-Kelce si l’entraîneur le plus grincheux de la NFL laisse tomber des lignes sur leur éventuelle relation.

Tout a vraiment changé.

Les ventes du maillot n°87 de Kelce ont grimpé en flèche cette semaine, atteignant 400 %. Les audiences télévisées du match Bears-Chiefs ont grimpé en flèche malgré le score déséquilibré. Au total, 24,3 millions de téléspectateurs l’ont suivi, ce qui en fait le deuxième match le plus regardé cette saison.

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, en a pris note.

« Littéralement, elle a un impact sur les économies lorsqu’elle organise sa tournée dans une ville », a déclaré Cuban sur First Take d’ESPN. « Elle est littéralement l’artiste la plus populaire de la planète en ce moment, même pas proche. Alors ce que je vais te dire, Taylor, si tu écoutes, désolé Travis, romps avec lui. J’ai un tas de belles filles. , des gars célibataires qui jouent pour les Dallas Mavericks. Je t’ai eu, je t’ai eu. »

Kelce a répondu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en disant à Cubain de lui signer un contrat de 10 jours.

Kelce, qui a plaisanté sur les paparazzi qui surveillaient sa maison, s’est bien amusé sous les projecteurs, mais il prévoit de garder le silence à l’avenir.

« Ce qui est réel, c’est que c’est ma vie personnelle. Je veux respecter nos deux vies », a-t-il déclaré à son frère, le centre All-Pro des Eagles Jason Kelce, sur le podcast « New Heights with Jason and Travis Kelce ».

Mais deux valent mieux qu’un. Ainsi, Swift se dirigerait vers le MetLife Stadium pour voir Kelce et les Chiefs affronter les Jets de New York sans Aaron Rodgers lors du Sunday Night Football.

C’est une autre grande victoire pour la NFL puisqu’il sera difficile pour les Jets de suivre le rythme des Chiefs de haut vol si Zach Wilson est toujours leur quart-arrière. Il devrait l’être puisque l’équipe n’a signé Trevor Siemian que cette semaine. Si le score devient incontrôlable, attendez-vous à ce que les Swifties s’en tiennent à l’émission NBC pour voir quand les caméras de télévision se tournent vers le 12 fois lauréat d’un Grammy Award.

Les sites de paris proposent des cotes sur le temps passé en face-à-face avec Swift pendant le match, la couleur qu’il portera, le diffuseur qui prononcera son nom en premier, avec qui elle s’assiéra et bien plus encore.

Personne ne récolte plus les bénéfices de cette relation que la NFL, qui se portait déjà très bien avant que Swift ne s’écrase dans le stade et n’attire ses 367 millions de followers sur Instagram et X à la fête.

L’attention dépasse même les rêves les plus fous de la ligue.