Taylor Swift, Travis Kelce et un MAGA Meltdown

L’histoire de Swift-Kelce, pour certains, a porté un coup dur aux normes de genre traditionnelles, avec une femme riche et puissante élevant un joueur de football à succès à un nouveau niveau de renommée.

Certains des quarts-arrières de lundi matin ont été carrément stupides, y compris des spéculations selon lesquelles Mme Swift en voulait à M. Kelce pour son argent. (Sa valeur nette dépasse 1 milliard de dollarsun univers différent du simple statut de riche de l’athlète.)

D’autres accusations semblent motivées par la peur et fondées sur une certaine vérité, ou du moins sur le commandement qu’elle a d’elle. 279 millions de followers sur Instagram: qu’elle a une énorme influence et qu’elle a soutenu les démocrates dans le passé. Pendant une grande partie de sa longue carrière musicale, Mme Swift a évité la politique, mais en 2018, elle a soutenu deux démocrates dans le Tennessee, où elle possède deux maisons : l’ancien gouverneur Phil Bredesen, qui se présentait au Sénat contre la représentante de l’époque Marsha Blackburn, et Jim Cooper, un membre de la Chambre qui a depuis pris sa retraite.

« J’ai toujours voté et je voterai toujours en fonction du candidat qui protégera et combattra pour les droits humains que je crois que nous méritons tous dans ce pays », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. « Je crois dans la lutte pour les droits LGBTQ et que toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou le genre est FAUX. »