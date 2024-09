Taylor Swift transforme déjà Toronto – et son jet privé n’a même pas encore atterri

Ouvrir cette photo dans la galerie : Une chambre d’hôtel sur le thème de Taylor Swift à l’hôtel Bisha à Toronto le 10 septembre.Sarah Palmer/Le Globe and Mail

Lorsque vous monterez au quatrième étage de l’hôtel Bisha de Toronto à la mi-novembre, vous émergerez dans une lueur rouge, traverserez des rideaux rouges et passerez devant une multitude d’affiches rendant hommage à Taylor Swift. Rouge époque. Ou si vous avez 5 000 $ de côté, vous pourriez sortir de l’ascenseur au septième étage, qui sera un hommage à son Minuit époque, et séjournez dans la suite appelée The Taylor — remplie d’œuvres d’art de Swift, de disques, de citations murales et même de pantoufles, le tout moulé dans un brume de lavande.

Situé à quelques pâtés de maisons au nord du Rogers Centre, l’immense stade de baseball des ligues majeures où Swift doit se produire six soirs dans le cadre de sa tournée Eras en novembre, l’hôtel Bisha est à la fois bien placé et très désireux de profiter de la Taylormania. L’ensemble de l’hôtel est prêt à se transformer pour l’occasion, avec le hall et chaque étage représentant les époques de la carrière de Swift, couronné par une suite au 43e étage transformée en Amoureux Salon où les invités peuvent se mêler, se motiver et échanger des bracelets d’amitié.

« Tout le monde, de nos ingénieurs à nos équipes d’entretien, travaille pour y parvenir », a déclaré Aaron Harrison, le directeur général de l’hôtel, lors d’une entrevue alors qu’il visitait l’hôtel cette semaine. Le projet est en préparation depuis que les dates de Swift à Toronto ont été annoncées il y a un an. Harrison espère que cela permettra à la fois de préparer l’hôtel comme un noyau pour ses fans cet automne et de consolider Toronto comme destination pour d’autres événements. « Les gens verront ce que notre ville peut faire », a-t-il déclaré. « C’est comme une vitrine internationale. »

La tournée Eras est positionné La tournée de Swift a été la plus lucrative de l’histoire de la musique, et des villes du monde entier ont déroulé des tapis rouges pour les Swifties que ces concerts ont amenés. La base de fans massive de Swift est très axée sur la communion et la communauté ; même si les six concerts sont à deux mois à peine de sa sortie, des organismes de Toronto annoncent déjà des transformations et des événements spéciaux pour rassembler ses fans et, tout aussi important, les faire franchir à leurs portes.

Qu’ils ciblent les milliers de touristes qui envahiront les rues de la ville ou les locaux qui veulent faire la fête avec d’autres fans quelque part en dehors des concerts de Swift, des restaurants, des bars, des espaces événementiels et même un imitateur de drag et un musée se préparent à accueillir autant de fans de Swift que possible.

La suite Taylor, très demandée, de l'hôtel Bisha coûte normalement 1 449 $ la nuit.

La suite Taylor, très demandée, de l’hôtel Bisha coûte normalement 1 449 $ la nuit, et les réservations affluent pour les dates des Eras de novembre, où le prix passera à 5 000 $, car ces suites ont tendance à être tarifées lors des événements à forte demande. Même si le personnel de l’hôtel a jusqu’à présent gardé la transformation Taylor presque secrète, il reçoit déjà des demandes de réservation pour certains étages sur le thème des Eras de la part de Swifties qui ont déjà découvert leurs plans.

Les concerts d’Eras ​​durent quelques heures, mais les fans qui se rendent à Toronto auront encore du temps, voire des jours, à passer dans la ville. Ils auront beaucoup à faire. Dans le quartier de Junction, Le Dolci Culinary Classroom prévoit d’organiser cinq cours en novembre pour aider les fans à recréer le gâteau en forme de cœur que Swift poignarde dans son ventre. 1989-ère Espace vide vidéo, comprenant un centre de gelée rouge caché et explosif.

« Nous voulions faire quelque chose qui lui permette de s’intégrer dans la ville », a déclaré la propriétaire Lisa Sanguedolce. « Nous l’avons invitée à participer au cours ; je pense qu’elle est occupée. » Mais il y a beaucoup de fans, même ceux qui n’ont pas pu obtenir de billets, qui remplissent déjà les cours. La vente à guichets fermés a peut-être même motivé Sanguedolce à organiser l’événement : « Évidemment, je n’ai pas pu obtenir de billets. »

La communauté des Swifties comprend de nombreuses personnes qui n’ont pas pu obtenir de billets en raison de budgets, de la vitesse à laquelle les billets se vendent ou d’horaires de travail. Le restaurant de fusion caribéenne-asiatique Patois, situé sur Dundas Street West, organise deux brunchs sur le thème de Swift les samedis 16 et 23 novembre pour tous les types de fans, y compris son propre personnel.



« C’est une initiative lancée par eux », a déclaré le propriétaire et chef Craig Wong dans une interview. « Parfois, dans le secteur de l’hôtellerie, nous travaillons pendant que d’autres personnes jouent. Ils veulent participer à cela. » La célébration comprendra des playlists mettant en vedette Swift, des cocktails à thème et des cocktails sans alcool, ainsi que, pour les détenteurs de billets, un mimosa ou un jus d’orange gratuit.

Le drag queen Tay BoBo a eu la chance d’obtenir des billets pour l’un des concerts de Swift dans le New Jersey plus tôt dans la tournée – et s’est même fiancé après le spectacle. Le 26 septembre au Drink sur Church Street, BoBo présentera l’Eras ​​Tour (Tay BoBo’s Version), un hommage drag de trois heures et demie avec neuf changements de costumes sur plus de 40 chansons.

Taylor Cordingley, qui se produit sous le nom de BoBo depuis environ six ans, a déclaré que leur travail leur a apporté des opportunités professionnelles, de la joie et, grâce à leurs fans, une communauté. « Nous sommes tous comme une famille et l’expérience commune de pouvoir chanter et danser sur la musique de Taylor dans nos espaces sûrs et queer est quelque chose qui s’apparente à de la magie », ont-ils déclaré. Ils ont déjà prévu d’autres événements avant et pendant les concerts d’Eras.

Partout dans la ville, des espaces traditionnels et non traditionnels tentent de profiter de la même joie. Le conseil municipal de Toronto a décidé de nommer en novembre un tronçon de rue du centre-ville menant au Rogers Centre « Taylor Swift Way ». Le TD Music Hall de l’Allied Music Centre – le nouveau complexe culturel qui comprend le Massey Hall – accueillera une soirée dansante TayTay le 19 novembre avec DJ Swiftie, qui organise des soirées hommage très populaires.

Aaron Harrison, directeur général de l'hôtel Bisha, dans une chambre d'hôtel sur le thème de Taylor Swift à Toronto le 10 septembre.

Le Palais des congrès du Toronto métropolitain prêtera 150 000 pieds carrés à une fête «Taylgate» les jours de concert. Et même le Bata Shoe Museum se lance dans la fête en organisant une soirée pour les fans de Taylor Swift le 12 novembre avant les premiers spectacles, avec une soirée dansante vidéo dans son espace événementiel principal et, espère le personnel, quelques friandises spéciales dans tout le musée.

Après tout, a déclaré Shan Fernando, le responsable de la programmation publique du musée, l’une de ses principales expositions en ce moment est S’habiller pour impressionner : les chaussures et le consumérisme dans les années 1980 – qui a un lien évident avec Swift 1989 ère.

« Nous voulions faire quelque chose qui reconnaisse que tout le monde ne peut pas participer à la tournée Eras », a déclaré Fernando, qui prévoit de porter des bottes de cow-boy vintage à l’événement en hommage aux premiers travaux country de Swift. « Nous allons essayer de donner l’impression que c’est un concert. Même si ce n’est pas exactement ça, c’est un concert qui a lieu chaque année. C’est peut-être ce qui s’en rapproche le plus pour certaines personnes.

Il manque peut-être un seul ingrédient, du moins pour l’instant. « J’aimerais que nous ayons quelques-unes de ses chaussures ici », a déclaré Fernando. « Peut-être qu’elle en fera don après la tournée. »