Taylor Swift s’est excusée après avoir été forcée d’annuler des dates de tournée précédemment reportées en raison de la pandémie.

La superstar de la pop a annoncé en avril de l’année dernière qu’elle supprimait toutes les apparitions et performances en direct en 2020 en réponse à l’épidémie de Covid-19.

S’exprimant à l’époque, Taylor a déclaré qu’elle espérait reporter ses dates de tournée aux États-Unis et au Brésil et que les fans étaient autorisés à conserver leurs billets.

Cependant, dans une nouvelle déclaration vendredi, la chanteuse a déclaré qu’elle était « tellement désolée » de confirmer que ces dates avaient également été annulées.

Elle a déclaré: «J’adore venir ici pour vous annoncer une bonne nouvelle ou pour partager un nouveau projet avec vous.





«Ce n’est pas ce que je préfère au monde d’avoir à vous dire des nouvelles qui me tristes. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas reporter les émissions que nous avons reportées.

« Bien que des remboursements soient disponibles depuis que nous avons reporté pour la première fois les spectacles du Lover Fest, vous êtes nombreux à avoir accroché vos billets et moi aussi je me suis accroché à l’idée que nous pourrions reprogrammer. »

Taylor, 31 ans, a déclaré que « l’avenir proche » des tournées reste incertain.







Elle a écrit: «Il s’agit d’une pandémie sans précédent qui a changé les plans de tout le monde et personne ne sait à quoi ressemblera le paysage des tournées dans un proche avenir.

«Je suis tellement déçu de ne pas pouvoir vous voir en personne dès que je le souhaite.

« Tu me manques terriblement et j’ai hâte que nous puissions tous être à nouveau ensemble en toute sécurité. »





Swift a peut-être annulé ses performances de 2020, mais cela s’est avéré être une année fructueuse pour la star.

Elle a sorti deux albums enregistrés en lockdown – Folklore et Evermore – et les deux ont été d’énormes succès commerciaux et critiques.

Sa dernière annonce est un coup dur pour l’industrie des événements en direct, mais au Royaume-Uni, il y a eu des signes prometteurs de reprise.

Cette semaine, les organisateurs des festivals de musique de Reading et de Leeds ont déclaré qu’ils iraient de l’avant en août après que le gouvernement a annoncé sa «feuille de route» hors du verrouillage.