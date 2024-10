Taylor Swift suscite l’inquiétude alors que les fans découvrent des détails inquiétants après la soirée en amoureux de Travis Kelce

Taylor Swift a suscité l’inquiétude après que ses fans ont remarqué ce qui semblait être une marque de brûlure sur son bras lors d’une récente sortie – une grande majorité soupçonnant que la pâtissière passionnée s’était blessée en utilisant un four.

Les Swifties ont repéré la blessure sur des photos de Taylor, 34 ans, profitant d’une soirée avec son petit ami Travis Kelce à New York samedi soir.

Vêtue d’une mini-robe dorée sans manches Annie’s Ibiza, la marque de couleur rouge était visible sur le bras droit de Taylor.

Les fans ont souligné la blessure sur X, avec l’un d’entre eux écrivant: « Non mais la brûlure est insensée, j’espère que ma fille va bien, mon Dieu », ont-ils écrit.

« Taylor, ma fille, cette brûlure est insensée. S’il vous plaît, soyez prudent », a conseillé un autre.

‘Droite? Ça a dû faire tellement mal ! J’espère qu’elle va bien et qu’elle reçoit les soins dont elle a besoin. De telles brûlures ne sont pas une blague : je lui envoie toutes les bonnes vibrations pour un prompt rétablissement !’ un posté.

« La brûlure est irréelle ; J’espère qu’elle tient le coup malgré tout ça !’ un autre a écrit.

Plusieurs ont suggéré qu’elle avait peut-être obtenu ce marquage en utilisant un fer à friser : « C’est soit une plaque à biscuits, une grille de four ou un fer à friser… »

« brûlure classique au four », a observé l’un d’eux. ‘oh mon taychef.’

« Si vous utilisez votre four, vous avez probablement une cicatrice comme celle-là presque à cet endroit précis », a écrit un autre. ‘Je sais que oui… et oui, ça fait un mal de chien mais tout va bien.’

« Elle prépare une tempête pour que Travis puisse retourner à Kansas City avec des friandises pour tous les garçons », a posté un autre.

« Le cauchemar de tout cuisinier. Cela ressemble à la grille du four. J’espère qu’elle guérira bientôt », a tweeté un autre.

Un autre a écrit : « C’est une brûlure que vous ressentez sur une plaque à biscuits lorsqu’elle sort du four. Je l’ai fait plusieurs fois dans ma vie.

« Mes tantes, ma mère et moi-même avons cette brûlure en mettant la main dans le four et en touchant le bas du mur », a posté un autre. ‘ça fait vraiment mal, salope, mon Dieu.’

L’un d’entre eux a plaisanté : « Une autre raison de retirer son lisseur !!! »

L’amour de Taylor pour la pâtisserie et la cuisine n’est pas un secret parmi les fans.

Ses Pop-Tarts et ses biscuits faits maison ont reçu les éloges de célébrités, notamment de son petit ami star du football des Kansas Chief Chiefs.

« Taylor fait un excellent Pop-Tart et un petit pain à la cannelle », a déclaré Travis lors d’une conférence de presse pour le minicamp des Chiefs de Kansas City.

Andy Reid, le canapé principal des Chiefs de Kansas City, a également révélé que Taylor avait préparé des pop-tarts maison pour les joueurs de ligne offensive de l’équipe.

Les blessures de Taylor ont déjà fait la une des journaux : elle a une cicatrice causée par un pistolet à colle et a également montré une égratignure qu’un de ses chats lui avait donnée en 2015.

Parlant de l’accident du pistolet à colle, elle a raconté dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2015 : « J’ai cette cicatrice sur la jambe et c’est une cicatrice très proéminente que j’ai depuis que j’ai 10 ou 11 ans. »

Taylor et son petit ami vont bien depuis plus d’un an maintenant ; en photo vendredi

Swift a eu la cicatrice en utilisant un pistolet à colle pour fabriquer un bâton de popsicle.

« Puis tout d’un coup, j’étais en train de coller sur la table et une grosse boule de colle chaude était juste là et votre premier instinct est de dire : « Oh, je vais juste retirer ça. » Et puis vous savez, vous enlevez 17 couches de peau avec », a-t-elle déclaré.