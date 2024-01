Taylor Swift suscite la colère des conservateurs après que les Chiefs ont remporté le championnat de l’AFC

Taylor Swift se dirige vers le Super Bowl – et déclenche des experts conservateurs en cours de route.

L’apparition de Swift sur le terrain après le match d’hier soir entre les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore a déclenché une nouvelle vague de vitriol sur les réseaux sociaux et la résurgence de certaines conspirations selon lesquelles sa place quasi dominante dans la culture pop américaine doit être le résultat d’une sorte de effort de manipulation psychologique – connu plus familièrement dans les cercles marginaux sous le nom de « psy-op ».

L’un des articles les plus consultés provient du compte X de droite End Wokeness, qui se décrit comme « combattre, exposer et se moquer de l’éveil ». Le compte a partagé une publication Dimanche, cela suggère que l’écrasante popularité de Swift au cours de l’année écoulée était due à des forces malveillantes.

« Ce qui arrive à Taylor Swift n’est ni organique ni naturel. C’est une opération », a publié le compte. « Nous le ressentons tous. Nous le savons tous.

Swift avait déjà fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de certains fans de football agacés par son exposition médiatique lors des matchs de la NFL, alors que les caméras semblent filmer chacune de ses réactions. Elle a déclaré au magazine Time dans son interview pour la Personne de l’année qu’elle “ne savait pas si on me montrait trop et si j’énervais quelques pères, Brads et Chads”.

Mais plus récemment, certains experts de droite ont suggéré sans preuve que tout le battage médiatique autour de Swift pourrait faire partie d’un complot orchestré visant à susciter du battage médiatique en faveur du Parti démocrate au cours d’une année d’élection présidentielle.

En savoir plus

Vivek Ramaswamy, qui a abandonné la course aux primaires républicaines ce mois-ci, a partagé sa propre théorie du complot sur X Lundi, suggérant que le Super Bowl sera truqué pour favoriser « un couple artificiellement soutenu culturellement » qui, selon lui, révélera un « soutien présidentiel majeur » cet automne.

“Juste quelques spéculations folles ici, voyons comment cela vieillira au cours des 8 prochains mois”, a écrit Ramaswamy, qui, après s’être retiré de la course, a soutenu l’ancien président Donald Trump comme candidat républicain.

Le Pentagone a mis fin à des accusations similaires de droite au début du mois après que le commentateur conservateur Jesse Watters ait affirmé que Swift était une « façade potentielle pour un programme politique secret ».

“C’est vrai. L’unité d’opérations psychologiques du Pentagone a demandé à l’OTAN de faire de Taylor Swift un atout pour lutter contre la désinformation en ligne », a déclaré Watters, faisant référence à un extrait d’une conférence du Centre d’excellence coopératif de cyberdéfense de l’OTAN en 2019 qui semblait montrer un présentateur citant Swift comme exemple. d’un puissant influenceur.

À la fin du segment diffusé lors de son émission sur Fox News, Watters a déclaré qu’il n’avait « aucune preuve » du complot.

L’intervenante du clip, Alicia Marie Bargar, dit plus tard à Business Insider que son commentaire a été pris hors de son contexte et qu’elle n’a aucun lien avec le Pentagone ou l’OTAN.

La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a qualifié le commentaire de Watters de « théorie du complot ».

“Nous allons nous en débarrasser”, a-t-elle déclaré Politiquefaisant référence à une chanson populaire de Swift.

Un porte-parole de Swift a refusé de commenter.

Swift était presque entièrement apolitique jusqu’en 2018, lorsqu’elle a soutenu deux démocrates dans le Tennessee, où elle vivait adolescente.

“Dans le passé, j’étais réticent à exprimer publiquement mes opinions politiques, mais en raison de plusieurs événements dans ma vie et dans le monde au cours des deux dernières années, je ressens cela très différemment maintenant”, a déclaré Swift. a écrit dans sa publication Instagram soutenant Phil Bredesen pour le Sénat américain et Jim Cooper pour la Chambre des représentants.

Ce message est intervenu après que la superstar de la pop ait fait l’objet d’un examen minutieux de la part des fans de gauche pour son silence sur diverses questions politiques. Dans son documentaire Netflix « Miss Americana », sorti en 2020, elle a exprimé ses regrets pour ne pas avoir dénoncé Trump lors des élections de 2016.

Mais son adhésion douce aux politiciens démocrates au fil des années a également contribué à son émergence à droite. comme cible de critiques.

En 2019, elle a partagé un lettre ouverte exhortant le sénateur républicain du Tennessee Lamar Alexander, à soutenir la loi fédérale sur l’égalité, qui consacrerait la protection des personnes LGBTQ+. En 2020, Swift a soutenu Joe Biden à la présidence et critiqué Trump sur les réseaux sociaux.

Elle a également continué à encourager son énorme base de fans à voter – elle a formé un partenariat continu avec Vote.org, une organisation non partisane à but non lucratif axée sur l’augmentation de l’inscription et de la participation des électeurs.

En septembre 2023, l’organisation a déclaré que plus de 35 000 personnes se sont inscrites pour voter après que Swift ait publié sur les réseaux sociaux la Journée nationale d’inscription des électeurs. En 2018, Vote.org a également signalé une augmentation des inscriptions, en particulier parmi les jeunes, quelques jours après une publication sur Instagram de Swift dirigeant ses fans vers le site.

Le chanteur a obtenu la note de faveur la plus élevée parmi toutes les personnalités publiques testées dans le sondage national de NBC News de novembre 2023 – avec 40 % des électeurs inscrits déclarant avoir une opinion positive de Swift et seulement 16 % déclarant avoir une opinion négative.

Certains internautes, y compris ceux du monde du football, se demandent pourquoi les experts de droite semblent s’inquiéter de la relation de Swift avec l’ailier rapproché des Chiefs, Travis Kelce.

“La femme qui a le plus de succès sur terre en ce moment se trouve être en train de sortir avec le plus grand groupe serré de tous les temps”, Pat McAfee d’ESPN dit dans un segment récent. «Pourquoi tout le monde est-il si en colère contre ça ? J’en ai marre que les gens soient en colère contre ça. De quoi parle-t-on au juste ? … Taylor (Swift) fait désormais partie du monde du football. C’est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. »