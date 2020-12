Taylor Swift a plongé les médias sociaux dans l’effondrement alors qu’elle apparaissait dans une robe de mariée longue au sol dans son dernier message sur les réseaux sociaux.

La chanteuse de 30 ans – qui sort avec l’acteur britannique Joe Alwyn – a semblé alimenter les rumeurs selon lesquelles ils auraient peut-être « secrètement noué le nœud ».

Cela est venu peu de temps après que Taylor Swift a révélé qu’elle ferait une grande annonce à un moment donné aujourd’hui.

Cependant, malgré l’enthousiasme de ses followers, il est apparu depuis que les nouvelles passionnantes d’aujourd’hui concernaient en fait la sortie d’un nouvel album.

Partageant son dernier message avec ses 140 millions d’abonnés Instagram, Taylor a modelé une magnifique robe en dentelle et une coiffe à fleurs.

Dans l’image étonnante, Taylor baissa les yeux vers ses mains, mais son annulaire n’est pas directement dans la photo.







(Image: appuyez sur photo)



L’image promotionnelle de Taylor est venue quelques instants après avoir confirmé qu’elle sortait son 9e album studio appelé Evermore.

« Je suis ravi de vous dire que mon 9ème album studio, et le disque sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Il s’appelle evermore », a écrit Taylor sur Instagram aujourd’hui.

« Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas nous arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, nous avons l’impression d’être à la lisière des bois folkloriques et d’avoir le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. Je n’ai jamais fait ça avant », a-t-elle ajouté.







(Image: Images GC)



Des fans enthousiastes ont rejoint les points et sont toujours convaincus que Taylor pourrait encore avoir une mise à jour romantique à venir avant son anniversaire ce week-end.

« toujours plus signifie toujours ». Taylor semble porter une robe de mariée dans la promo mv. TAYLOR ÊTES-VOUS ENGAGÉ MON AMOUR? #Taylor Swift», a écrit un fan.

Un autre a écrit: « C’est bon, vous pouvez dire que vous êtes fiancés / mariés, nous vous aimons tous. »

« Est-ce que Taylor Swift va révéler qu’elle est MARIÉE ou NON », a écrit un troisième.







(Image: WP Pix / SplashNews.com)



La chanteuse de Blank Space a jusqu’à présent gardé le silence sur la question de savoir si elle portait sa romance au niveau supérieur.

Cependant, ce n’est certainement pas la première fois que Taylor et Joe ont taquiné des rumeurs d’engagement.

Les fans sont devenus absolument fous après avoir souligné que Taylor avait récemment modifié les paroles d’un nouvel enregistrement de Love Story de « baby just say yes » à « baby just said yes ».

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033