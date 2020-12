« Les seules personnes qui savaient étaient les gens avec qui je faisais ça, mon petit ami, ma famille et une petite équipe de direction », a déclaré Swift à EW.

Elle a dit qu’elle ne s’attendait pas à faire un nouvel album, mais cela est ressorti naturellement de tout le temps qu’elle a passé à regarder des films au début de la mise en quarantaine.

«Nous regardions un film différent tous les soirs. J’ai honte de dire que je n’avais jamais vu ‘Pan’s Labyrinth’ auparavant», a-t-elle déclaré. « Un soir, je regardais ça, puis je regardais ‘LA Confidential’, puis nous regardions ‘Rear Window’, puis nous regardions ‘Jane Eyre’. »

«J’ai envie de consommer l’art et la narration des autres en quelque sorte d’ouvrir ce portail dans mon imagination et de me faire sentir: ‘Eh bien, pourquoi n’ai-je jamais fait cela auparavant? Pourquoi n’ai-je jamais créé de personnages et de scénarios croisés? Et pourquoi le faire’ t Je me suis jamais libéré pour faire ça d’un point de vue narratif?

Elle a ajouté: « C’était vraiment, vraiment libre de pouvoir simplement être inspiré par des mondes créés par les films que vous regardez, les livres que vous avez lus, les endroits dont vous avez rêvé ou les personnes que vous vous posez, pas seulement inspiré par votre propre expérience. «

Swift et Alwyn, un acteur britannique, ont vraiment bien voulu garder leur relation de quatre ans privée.

Mais elle a dit que c’était bizarre pour elle de ne pas partager sa nouvelle musique « parce que je n’avais jamais fait d’album et je ne l’ai pas joué pour mes copines ou je l’ai dit à mes amis ».

« Je joue habituellement pour tous ceux avec qui je suis ami », a déclaré Swift. « Alors j’avais beaucoup d’amis qui m’envoyaient des textos comme: » Pourquoi n’avez-vous pas dit sur notre FaceTimes de tous les jours que vous faisiez un disque? «