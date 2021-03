L’auteur-compositeur-interprète Taylor Swift revient avec une pointe de nostalgie à sa première nomination aux Grammy Awards il y a 13 ans, et elle se sent « assez chanceuse » de faire encore partie de la soirée après toutes ces années en tant que nominée.

Cette année, Swift est dans le compte dans six catégories et devrait gagner gros. Elle a des nominations dans les catégories Album Of The Year et Best Pop Vocal Album pour son album Folklore, et sa chanson Cardigan est candidate aux prix Song Of The Year et Best Pop Solo. Swift est également nominé dans la catégorie Best Pop Duo / Group Performance for Exile (avec Bon Iver) et Best Song Written For Visual Media for Beautiful Ghosts.

«Je me sens assez chanceux de toujours faire partie de cette soirée. Je pense que le conseil que je me donnerais quand j’étais plus jeune est probablement, quand les choses deviennent difficiles, de toujours me concentrer sur combien j’aime la musique », a déclaré le chanteur de 31 ans à Entertainment Tonight.

Elle s’est ouverte sur une leçon vitale qu’elle a apprise au cours de ses années en tant qu’icône de la pop.

«Les gens peuvent réduire et critiquer d’autres éléments. Cela semble vraiment, vraiment simple, mais aimer la création de musique et jouer de la musique est ce qui, à mon avis, m’a vraiment aidé à équilibrer les choses », a-t-elle déclaré.