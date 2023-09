Taylor Swift soutient Travis Kelce au match des Chiefs et s’assoit avec sa mère – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Taylor Swift33 ans, a été aperçu en train d’encourager Travis Kelce33 ans, lors du match de la NFL entre son équipe, le Chefs de Kansas Cityet le Ours de Chicago, au Arrowhead Stadium de Kansas City, MO, dimanche. Le chanteur, qui entretient des relations amoureuses avec le milieu professionnel ces dernières semaines, était assis avec sa mère, Donna Kelce, alors qu’elle portait une veste qui reprenait les couleurs des Chiefs, rouge et blanc, dans une vidéo qui a fait son chemin sur Twitter pendant le match. Ses cheveux étaient détachés et elle affichait un grand sourire alors qu’elle se levait parmi plusieurs autres personnes dans la foule.

L’apparition de Taylor au match intervient après qu’une source ait déclaré Le Messager qu’elle et Travis « traînaient tranquillement ». L’athlète lui-même a répondu aux semaines de rumeurs de romance lors d’une NFL+ entretien le 15 septembre.

« J’ai dit ce que j’ai dit. Et je pensais ce que j’ai dit quand je l’ai dit », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur le sujet. « Vous savez quoi, c’est comme ça. Je ne vais pas parler de ma vie personnelle. Après avoir été poussé sur le sujet, Travis a mis fin à l’interview en plaisantant.

Le frère de Travis, Jason Kelce, a également répondu aux rumeurs de romance avant Travis et a admis qu’il ne pouvait pas les « commenter ». « Je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas. Je sais que Trav s’amuse, nous verrons ce qui se passera avec celui avec qui il se retrouvera », a-t-il déclaré lors d’une interview d’après-match. « Tout le monde est amoureux de la vie amoureuse de Travis. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas.

@newheightshow Quelqu’un sait comment offrir un bracelet à @Taylor Swift ? … je demande un ami 😅 @Buffalo Wild Wings NOUVEL ÉPISODE SORTI MAINTENANT ! Lien dans la bio ♬ son original – Nouveaux sommets

La relation amoureuse a commencé après que Travis a déclaré qu’il avait essayé et échoué de donner son numéro de téléphone à Taylor alors qu’il assistait à un spectacle à guichets fermés. Tournée des époques en juillet. « J’étais un peu blessé de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’avais fabriqués pour elle », a-t-il déclaré dans une vidéo tirée d’un épisode de son podcast, Nouvelles hauteursque l’on peut voir ci-dessus.