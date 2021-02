Taylor Swift soutient subtilement le nouveau rôle télévisé de Joe Alwyn

Nous verrons plus de Joe Alwyn sur nos écrans de télévision.

Le mercredi 17 février, Hulu et BBC Three ont confirmé le casting pour son adaptation télévisée de Sally Rooneyroman de 2017, Conversations avec des amis. Cela marque la dernière incursion d’Alwyn dans la télévision alors qu’il jouait auparavant le rôle de Bob Cratchit dans la mini-série 2019, Un chant de noel, et devrait apparaître dans le remake très attendu de Brideshead revisité.

À propos de cette actualité du casting, Alwyn a écrit sur Instagram: «Conversations With Friends» est l’un de mes livres préférés de ces dernières années. Je suis tellement reconnaissant et excité d’être invité à bord et de travailler avec ce groupe incroyablement talentueux. de personnes. »

La petite amie d’Alwyn, auteur-compositeur-interprète Taylor Swift, a subtilement soutenu cette annonce en l’aimant sur Instagram. Le couple, qui a commencé à sortir ensemble en 2016, préfère garder leur relation hors des projecteurs.

En plus d’Alwyn, qui a été choisi comme Nick, la série à venir mettra en vedette le nouveau venu Alison Oliver comme Frances, Sasha Lane comme Bobbi et Jemima Kirke comme Melissa. Selon l’annonce récente, la production commencera cette année à Dublin, Belfast et dans d’autres endroits.