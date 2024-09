Taylor Swift soutient Kamala Harris quelques minutes après le débat avec Trump

Mis à jour avec la réponse du gouverneur Walz : Taylor Swift votera pour Kamala Harris.

L’auteure-compositrice-interprète a posté sur Instagram suite au débat entre l’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris. C’était un cliché qu’elle a pris pour Le magazine TimeLa séance photo de la personnalité de l’année avec l’un de ses chats.

Swift a révélé qu’elle avait regardé le débat et elle a encouragé ses abonnés à rechercher « les sujets qui vous intéressent le plus ».

Elle a également évoqué la fausse approbation de l’IA en faveur de Trump.

« Cela a fait ressortir mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations », a-t-elle écrit. « Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité. »

Swift a été très explicite dans le passé sur le fait de se tenir du bon côté de l’histoire, et elle a exprimé ses regrets de ne pas l’avoir fait plus tôt lors de l’élection de 2016 dans son discours de campagne. Miss Américaine documentaire, sorti en 2020.

Après le premier match de NFL des Chiefs de Kansas City où elle n’a pas été vue avec Brittany Mahomes, la femme de son petit ami, le coéquipier de l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, Patrick Mahomes, les spéculations ont commencé à s’intensifier quant à savoir s’ils étaient en désaccord. L’accueil chaleureux de Swift à Mahomes à l’Open des États-Unis de New York a fait monter la tension dans le débat, plusieurs fans ayant appelé Swift à s’exprimer et à faire un soutien.

« Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024 », a-t-elle poursuivi. « Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. »

Le Département des poètes torturés L’auteur a également salué le choix de Tim Walz par Harris comme colistier parce qu’il « défend les droits des LGBTQ+, la FIV et le droit des femmes à disposer de leur propre corps depuis des décennies ».

Walz a répondu à l’approbation de Swift et l’a remerciée.

« Je suis incroyablement reconnaissant envers Taylor Swift et je le dis en tant que propriétaire de chat. C’était éloquent et clair et c’est le type de courage dont nous avons besoin en Amérique pour nous lever », a déclaré Walz après que Rachel Maddow lui a lu le message Instagram de Swift. « Nous l’avons vu chez les républicains qui étaient à la DNC. Nous l’avons vu chez les femmes qui voudraient que leur vie privée reste privée mais qui sont obligées de sortir parce qu’elles ont failli mourir parce qu’elles ne peuvent pas bénéficier de services d’avortement pendant leur grossesse. Et maintenant, vous avez quelqu’un comme Taylor Swift qui s’exprime très clairement. Ce serait l’occasion, Swifties : KamalaHarris.com, d’aller là-bas et de faire avancer les choses. »

Avant l’élection de 2020 entre Trump et le président Joe Biden, Swift a tweeté une photo d’elle avec des biscuits sur lesquels était écrit « Biden 2020 », soutenant Biden et promettant de soutenir Harris « en criant beaucoup devant la télévision ».

« J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix », a conclu Swift. « C’est à vous de faire vos recherches et de faire votre choix. Je tiens également à dire, surtout à ceux qui votent pour la première fois : n’oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrit ! Je trouve également qu’il est beaucoup plus facile de voter tôt. Je vous indiquerai où vous inscrire et où trouver les dates et les informations relatives au vote anticipé dans mon article. »

Dans son style caractéristique consistant à intégrer une sorte de référence lyrique, Swift a signé le message « Taylor Swift Childless Cat Lady », qui fait référence à la référence de JD Vance aux femmes démocrates au début, lorsque Trump l’a choisi comme colistier.

Lors du débat présidentiel à Philadelphie, la nouvelle du soutien de Harris s’est répandue dans les milieux médiatiques.

Michael Tyler, porte-parole de la campagne de Harris, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers elle pour son soutien à cette campagne. De toute évidence, elle est incroyablement influente. Elle compte des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Et je pense aussi qu’elle représente la diversité croissante de la coalition Harris-Walz. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait qu’elle participe à la campagne de Harris, il a répondu : « Nous apprécions certainement qu’elle ait élevé la voix ce soir, et nous sommes impatients de faire tout ce qu’elle jugera approprié. »

David Bossie, un porte-parole de la campagne Trump, a été interrogé sur ce soutien et a déclaré : « Je m’en fiche. »

« Les Américains sont très intelligents, et il est intéressant que des célébrités soutiennent une personne ou une autre, mais cela n’a pas d’impact sur le vote des Américains », a-t-il déclaré. « Nous verrons donc si ce sera la première fois dans l’histoire américaine que cela se produira. »

— Ted Johnson a contribué à ce rapport.

