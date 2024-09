Taylor Swift soutient Kamala Harris pour la présidence des États-Unis

WASHINGTON –

Taylor Swift, l’une des plus grandes stars de l’industrie musicale, a soutenu Kamala Harris pour la présidence des États-Unis peu après la fin du débat mardi soir.

« Je pense qu’elle est une dirigeante talentueuse et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos », a écrit Swift dans un message Instagram, qui comprenait un lien vers un site Web d’inscription des électeurs.





Swift a une audience fidèle parmi les jeunes femmes, un segment démographique clé pour l’élection de novembre, et sa dernière tournée a généré plus d’un milliard de dollars de ventes de billets. En une demi-heure, la publication a reçu plus de 2,3 millions de likes.

Elle a ajouté une photo d’elle tenant son chat Benjamin Button dans ses bras et a signé le message « Childless Cat Lady ». Cette remarque fait référence aux commentaires faits il y a trois ans par JD Vance, le colistier de Donald Trump, selon lesquels les femmes sans enfants n’ont pas un intérêt égal dans l’avenir du pays.

Un responsable de la campagne de Harris a déclaré que le soutien n’avait pas été coordonné avec la campagne. Tim Walz, le colistier de Harris, semble avoir appris l’existence de ce soutien au milieu d’une interview en direct sur MSNBC. Alors que Rachel Maddow lisait le texte, Walz a souri et s’est tapoté la poitrine.

« C’était éloquent et clair », a déclaré Walz. « Et c’est le genre de courage dont nous avons besoin en Amérique pour nous lever. »

Taylor Swift a écrit que son soutien était en partie motivé par la décision de Donald Trump de publier des photos générées par l’IA suggérant qu’elle l’avait soutenu. L’une d’elles montrait Swift habillée en Oncle Sam, et le texte disait : « Taylor veut que VOUS VOTIEZ pour DONALD TRUMP. »

Les publications de Trump « m’ont amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice », a écrit Swift. Elle a ajouté : « J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix ».

La campagne Trump a rejeté le soutien de Swift.

« C’est une nouvelle preuve que le Parti démocrate est malheureusement devenu un parti d’élites riches », a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt.

« Il y a beaucoup de partisans de Trump en Amérique », a-t-elle déclaré, y compris elle-même.

Le soutien de Swift n’était pas vraiment une surprise. En 2020, elle avait soutenu le président Joe Biden et elle avait applaudi Kamala Harris lors de son débat contre le vice-président de l’époque, Mike Pence. Elle avait également ouvertement critiqué Trump, affirmant qu’il avait attisé « les feux de la suprématie blanche et du racisme ».

Swift est une personnalité populaire dans tout le pays, mais surtout parmi les démocrates. Un sondage Fox News d’octobre 2023 a révélé que 55 % des électeurs au total, dont 68 % des démocrates, ont déclaré avoir une opinion favorable de Swift. Les républicains étaient divisés, 43 % ayant une opinion favorable et 45 % une opinion défavorable.

AP VoteCast suggère qu’une division partisane sur Swift était apparente dès 2018. C’est l’année où Swift a fait son premier soutien politique, en soutenant le démocrate du Tennessee Phil Bredesen pour le Sénat contre la républicaine Marsha Blackburn.

VoteCast a constaté que parmi les électeurs du Tennessee cette année-là, 55 % des démocrates et seulement 19 % des républicains ont déclaré avoir une opinion favorable de Swift. Blackburn a remporté l’élection avec une marge confortable dans cet État profondément républicain.

Swift est la favorite des MTV Video Music Awards de mercredi. On ne sait pas encore si Swift assistera à la cérémonie à New York, mais elle pourrait profiter de ses discours de remerciement pour exprimer son soutien à Harris.

L’événement a été décalé d’un jour pour tenir compte du débat de mardi, et MTV a une longue histoire d’encouragement à la participation des électeurs.

Les journalistes d’Associated Press Jill Colvin à Philadelphie, Linley Sanders à Washington et Anthony McCartney à Los Angeles ont contribué à ce rapport.