Taylor Swift soutient Kamala Harris après le débat présidentiel

La superstar de la pop Taylor Swift a soutenu mardi soir la candidature présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris après le débat à enjeux élevés avec l’ancien président Donald Trump, qualifiant la candidate démocrate de « leader doué et à la main ferme ».

« Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024 », a déclaré Swift dans un message sur Instagram adressé à ses plus de 283 millions d’abonnés. « Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et à la main ferme et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. »

Swift a ensuite déclaré qu’elle était « encouragée et impressionnée » par le choix par Harris du gouverneur du Minnesota Tim Walz comme colistier, le saluant comme un défenseur des « droits LGBTQ+, de la FIV et du droit d’une femme à posséder son corps depuis des décennies ».

« J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix », a ajouté l’artiste lauréate d’un Grammy. « C’est à vous de faire vos recherches et de faire votre choix. Je veux aussi dire, surtout aux nouveaux électeurs : n’oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrit ! Je trouve aussi qu’il est beaucoup plus facile de voter tôt. Je vous indiquerai où vous inscrire et où trouver les dates et les informations pour voter tôt dans mon article. »

Swift, 34 ans, a signé son post « Childless Cat Lady » (Dame aux chats sans enfant) – une référence au langage utilisé par le colistier de Trump, le sénateur républicain de l’Ohio JD Vance, pour décrire les femmes qui n’ont pas d’enfants. Swift a inclus une photo d’elle tenant son chat, Benjamin Buttonqui a fait la couverture du magazine Time avec la chanteuse.

Le soutien de Swift a été une surprise pour l’équipe de campagne de Harris, ont déclaré deux responsables de la campagne à NBC News. L’équipe de campagne considère le soutien de la chanteuse comme une partie d’une « victoire décisive » pour la vice-présidente lors du débat et témoigne de sa capacité à attirer des soutiens, a déclaré l’un des responsables.

Walz a été informé de ce soutien lors d’une interview en direct après le débat avec Rachel Maddow de MSNBC. Walz s’est tapoté la poitrine et a souri pendant que Maddow lisait le message de soutien de Swift.

« C’était éloquent et clair », a déclaré Walz, « et c’est le genre de courage dont nous avons besoin en Amérique pour nous lever. »

Cette reconnaissance était largement attendue. Swift, qui compte une énorme base de fans dans le monde entier, a apporté son soutien au président Joe Biden et à Harris lors de l’élection présidentielle de 2020. Swift a autorisé la campagne Biden-Harris à utiliser sa chanson « Only the Young » dans une publicité au cours du cycle 2020.

Swift a longtemps hésité à s’exprimer sur la politique américaine. Mais avec la sortie de son documentaire « Miss Americana » en 2020, elle a pris davantage la parole. Le film a relaté son combat en coulisses pour dénoncer publiquement la sénatrice Marsha Blackburn, républicaine du Tennessee, alors membre de la Chambre des représentants. Elle a soutenu l’adversaire de Blackburn au Sénat, Phil Bredesen.

Blackburn a finalement remporté la course, mais la publication de Swift sur Instagram encourageant ses abonnés pour s’inscrire sur les listes électorales, des vagues de jeunes ont été activées, Vote.org a déclaré à l’époque.

En novembre, un sondage national de NBC News a révélé que 40 % des électeurs inscrits avaient une opinion positive de Swift, tandis que 16 % avaient une opinion négative. Une majorité de démocrates (53 %) la considéraient de manière positive, tandis que 28 % des républicains partageaient le même avis.

Dans sa publication sur Instagram, Swift a également critiqué les utilisateurs des réseaux sociaux qui ont diffusé des images générées par l’intelligence artificielle affirmant à tort qu’elle soutenait le ticket Trump-Vance. Trump a partagé une série de ces images sur sa plateforme Truth Social.

« J’ai récemment appris que l’IA de « moi » soutenant faussement la candidature de Donald Trump à la présidence avait été publiée sur son site. Cela a vraiment réveillé mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations », a-t-elle déclaré. « Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité. »

Swifties for Kamala, un groupe de fans qui n’ont aucune affiliation officielle avec l’une ou l’autre des femmes, ont déclaré qu’ils étaient « ravis ».

« Nous n’avons aucun doute que Taylor apporterait son soutien au bon moment et nous sommes ravis de l’élan qu’elle apportera à cette campagne », a déclaré Irene Kim, cofondatrice du groupe, dans un communiqué.

Dans une interview accordée à Fox News mercredi matin, Trump a déclaré qu’il n’était pas fan de Swift. « Elle semble toujours soutenir un démocrate, et elle en paiera probablement le prix sur le marché », a-t-il déclaré.