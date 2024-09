Taylor Swift soutient Harris dans son post sur la « dame aux chats sans enfants ». Elon Musk répond

Le PDG de Tesla et milliardaire de la technologie Elon Musk a partagé une publication sur X, dont il est propriétaire, après que la pop star Taylor Swift a soutenu la candidate démocrate Kamala Harris comme prochain président des États-Unis.

Dans son message, Musk a fait référence au fait que Swift se qualifiait elle-même de « Childless Cat Lady », un terme utilisé par le vice-président choisi par Trump, JD Vance, pour se moquer des femmes sans enfants.

« Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie », a-t-il écrit.

La chanteuse de 34 ans a déclaré qu’elle voterait pour Harris car elle « se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre ».

« Je pense qu’elle est une dirigeante talentueuse et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. J’ai été très encouragée et impressionnée par le choix de son colistier Tim Walz, qui défend les droits LGBTQ+, la FIV et le droit des femmes à disposer de leur propre corps depuis des décennies », a-t-elle déclaré dans un long message sur Instagram.

La chanteuse a signé le message en disant « Taylor Swift, dame aux chats sans enfant ».

La sensation musicale internationale est restée muette sur son choix de candidat pour les prochaines élections de novembre.

Cependant, dans son long message sur Instagram, il a attaqué la campagne Trump pour avoir utilisé des images générées par l’IA pour soutenir faussement Trump, ce qui « a fait naître mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations ».

« Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente quant à mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité », a-t-elle déclaré.

Les candidats à la présidentielle américaine Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés mardi lors d’un débat houleux sur l’économie, l’immigration et la guerre à Gaza et en Ukraine.

La candidate indo-américaine a vivement critiqué son rival de 78 ans, le qualifiant de « criminel condamné », « ami des dictateurs » et affirmant qu’il utilisait « la race pour diviser le peuple américain ».

Un Trump agité a répliqué en disant que Harris avait emprunté ses idées de campagne à son prédécesseur Joe Biden et l’avait qualifiée de « marxiste ».