Taylor Swift soutient discrètement sa copine Cara Delevingne au théâtre de Londres

Taylor Swift se serait faufilée vendredi pour voir Cara Delevingne monter sur scène pour « Cabaret » dans le West End de Londres, alors qu’elle faisait une brève pause de sa tournée Eras.

Arthur Jones, responsable du marketing au Kit Kat Club du Playhouse Theatre, où se déroule le spectacle, écrit via X Vendredi « peut confirmer » lorsqu’un utilisateur des médias sociaux a demandé si la superstar de la pop avait assisté au spectacle.

Il a ajouté : « Une soirée spéciale » puisque c’était aussi la dernière performance de Delevingne dans le rôle de Sally Bowles.

Taylor Swift aurait été aperçue en train de soutenir Cara Delevingne lors de sa dernière performance dans le rôle de Sally Bowles dans « Cabaret » vendredi soir. PapCulture / FOND

Le mannequin se produit dans le West End de Londres depuis mars. Images du GC

Le responsable du marketing du Kit Kat Club du Playhouse Theatre a affirmé que vendredi soir, Swift était venue soutenir son amie. X/@tweetsbyarthur

Page Six a contacté les représentants de Swift et Delevingne pour confirmer la présence du lauréat du Grammy, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse. Jones n’a pas non plus répondu à notre demande de commentaires.

Swift, 34 ans, se serait envolé pour Londres après avoir terminé deux concerts de la tournée Eras en Espagne.

« JE T’AIME POUR TOUJOURS MADRID !!! Aucune capacité à transmettre mes pensées autrement que de simplement CRIER ça, » elle a jailli sur Instagram Vendredi.

« Nous venons de passer 2 nuits magiques à danser et à chanter avec les foules les plus électrisantes et passionnées et je n’en oublierai jamais une seconde. »

Swift et Delevingne sont amis depuis au moins 2013. Getty Images

Le mannequin a regardé l’Eras ​​Tour dans le New Jersey et en Arizona l’année dernière. Dimitrios Kambouris/LP5

L’apparition annoncée de Swift a eu lieu alors qu’elle faisait une courte pause de sa tournée Eras, qui reprend en France dimanche. Getty Images pour la gestion des droits TAS

Après Londres, la « Quinzaine » devrait s’envoler pour Lyon, en France, pour deux concerts qui débuteront dimanche au Groupama Stadium. Elle se rend ensuite en Écosse et retourne en Angleterre.

Delevingne et Swift sont amis depuis plus d’une décennie. Le mannequin, 31 ans, a assisté à l’Eras ​​Tour dans le New Jersey et en Arizona en 2023.

Cependant, on ne sait pas si Delevingne assistera aux prochains concerts en Europe maintenant qu’elle a terminé son concert au Kit Kat Club.

Elle a commencé sa participation à la série en mars, à peu près au même moment où son manoir de Los Angeles, d’une valeur de 7 millions de dollars, a brûlé.

« Mon cœur est brisé aujourd’hui… Je n’arrive pas à y croire. La vie peut changer en un clin d’œil », a écrit la star de « Paper Towns » via Instagram après la nouvelle. « Alors chéris ce que tu as. »

Le manoir de Delevingne à Los Angeles a brûlé en mars quelques jours seulement après qu’elle ait commencé à jouer dans « Cabaret ». Cara Delevingne / Instagram

Son père a déclaré à l’époque qu’il s’agissait d’un incendie électrique. Getty Images

Elle a également informé les fans inquiets pour leur faire savoir que ses chats sont sortis vivants du feu.

Son père, Charles Delevingne, avait révélé à l’époque que l’incendie serait d’origine électrique.

Lui et sa femme, Pandora Delevingne, étaient aux côtés de leur fille quelques heures après l’incident, alors qu’ils étaient sortis pour la voir jouer.











