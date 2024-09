Taylor Swift soutient Blake Lively après les attaques de trolls

Blake Lively a été attaquée par des trolls lors de son dernier film Ça se termine avec nous. Mais il y a un ami fidèle dans son coin qui la soutiendra toujours.

Des sources affirment que Caroline La chanteuse, malgré son emploi du temps chargé, lui montre son soutien en lui remontant le moral par SMS et appels.

« Elle l’appelle et lui envoie des SMS tout le temps pour lui remonter le moral et lui rappeler de ne pas se laisser abattre par toute la négativité, que c’est normal quand on a un grand impact », a raconté l’informateur à Vie et style.

Ayant une riche expérience dans la gestion des trolls, Taylor aurait déclaré à la mère de quatre enfants : «[Taylor]« Je rappelle quotidiennement à Blake toutes les personnes qui l’aiment et qui la connaissent vraiment, et je lui dis que c’est ce qui compte plus qu’un groupe d’étrangers sur Internet. »

Le mouchard a continué : « Il va sans dire que Blake apprécie vraiment tous les conseils et le soutien, cela signifie beaucoup pour elle et prouve simplement que Taylor est le genre d’ami qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments. »

Contrecoup sur le Lanterne verte La star est passée de ses promotions « sourdes » à des accrochages présumés avec sa co-star et réalisateur Justin Baldoni.

Cependant, une source qui connaît les idées de Blake a déclaré : « Blake sait que les haineux anonymes sur Internet vont continuer à colporter des ragots et à répandre des mensonges. Mais elle ne va pas les laisser la faire tomber. »